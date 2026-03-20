باسي: فولهام سيواصل الضغط لضمان مكان في البطولة الأوروبية

يؤكد كالفن باسي أن فولهام لا يزال بإمكانه حجز مقعد في أوروبا الموسم المقبل، بحسب التقارير. Completesports.com.

يحتل فريق ماركو سيلفا حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا يفصل فريق ليدز يونايتد عن المركز السابع سوى أربع نقاط، وهو ما يُتوقع أن يكون كافياً لهم للحصول على مكان في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

باسي متفائل بشأن المهمة الأوروبية

كان باسي يعتقد أنهم قادرون على تحقيق هدفهم هذا الموسم.

قال باسي: "إذا نظرنا إلى الموسمين أو الثلاثة مواسم الماضية، كنا قريبين من تحقيق ذلك، ثم في آخر أربع أو خمس مباريات أفلت الأمر من أيدينا نوعًا ما، [لكن] نحن قريبون جدًا الآن". بين سبورتس.

"تبقى لنا ثماني مباريات، وأشعر أننا قادرون على بذل جهد كبير وتحقيق الفوز. نحن متأخرون بأربع نقاط عن المركز السابع، لذا فالوضع متقارب للغاية، ولهذا السبب كل مباراة وكل نقطة مهمة."

"نشعر بأننا قريبون جداً من هدفنا. يسود جو من الحماس في غرفة الملابس، لأننا نعلم أن لدينا فرصة لتحقيق شيء مذهل، شيء عظيم، لذلك نتعامل مع كل مباراة على حدة."

بقلم أديبوي أموسو



