باسي يتحسر على الفرصة الضائعة في تعادل فولهام مع نوتنغهام فورست

أبدى كالفين باسي ردة فعله على إضاعته فرصة التسجيل في مباراة فولهام التي انتهت بالتعادل السلبي مع نوتنغهام فورست، بحسب التقارير. Completesports.com.

كان باسي قريباً من وضع فريق ماركو سيلفا في المقدمة في وقت مبكر من المباراة، لكن حارس مرمى نوتنغهام فورست تصدى لرأسيته.

اعترف قلب الدفاع بأنها كانت فرصة كبيرة للفوز بالمباراة.

"لقد كانت فرصة كبيرة. لم أكن متأكدًا مما إذا كنت متسللًا أم لا في تلك اللحظة. لقد أحسنت توقيت قفزتي، لكنني سددت الكرة مباشرة نحو حارس المرمى. كان لا بد أن تكون هدفًا"، هكذا قال باسي بعد المباراة.

"كانت الظروف صعبة على كلا الفريقين؛ فالملعب والرياح جعلا المباراة صعبة للغاية. حاولنا التعامل مع الموقف بأفضل ما نستطيع."

وأصر اللاعب الدولي النيجيري على أن النتيجة لن تمنعهم من تحقيق هدفهم.

وأضاف باسي: "لا أعتقد أن [التأهل الأوروبي] مستبعدٌ بعد. نحن نركز على كل مباراة على حدة؛ فكل شيء وارد في هذه البطولة. لم أُلقِ نظرةً مطولةً على جدول الترتيب، ولكن آمل أن تسير الأمور في صالحنا".

بقلم أديبوي أموسو



