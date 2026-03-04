بايرن ميونخ يفكر في أوسيمين كخليفة لكين

وبحسب التقارير، برز اسم فيكتور أوسيمين كهدف صيفي لنادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني.

وضع النادي البافاري المهاجم كبديل محتمل لهاري كين.

مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، معجب بأوسيمين.

هناك اعتبارات داخلية بشأن إمكانية الاستغناء عن كين لتسهيل تغيير في المظهر العام.

كان أوسيمين في حالة رائعة مع غلطة سراي هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفاً في جميع المسابقات.

ومع ذلك، لا تزال مصادر مطلعة تشكك في أن بايرن يسعى بنشاط للتخلي عن كين.

لكن بإمكانهم تغيير موقفهم إذا تغيرت الظروف قبل نهاية الموسم.



