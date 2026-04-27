بايرن لا يقدم عروضًا مسلية لشراء أوليس – إيبرل

أكد ماكس إيبرل، رئيس نادي بايرن ميونخ، أن عملاق الدوري الألماني لن ينظر في العروض المقدمة لمايكل أوليس هذا الصيف.
لطالما ارتبط اسم أوليس بناديي ليفربول وريال مدريد.
لكن إيبرل أصر على أن لاعب خط الوسط الفرنسي ليس للبيع.
"ميشيل أوليس لا يمكن المساس به على الإطلاق. بالنسبة لنا، لا يوجد أدنى شك في ذلك. إنه يتطور بشكل ممتاز"، هكذا صرّح إيبرل. ZDF.
انضم الجناح إلى بايرن ميونخ قادماً من نادي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 18 شهراً.
سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً 19 هدفاً و29 تمريرة حاسمة مع عمالقة الدوري الألماني هذا الموسم.
سيواجه البافاريون باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
بقلم أديبوي أموسو