كوني مدافعًا قويًا جزء من تكويني – روديجر

دافع اللاعب الدولي الألماني أنطونيو روديجر عن أسلوب لعبه المثير للجدل في بعض الأحيان، كما انتقد نفسه أيضاً.

"لا أريد أن أكون مثيراً للمشاكل، بل أريد توفير الاستقرار والأمان. تُظهر لي هذه المناقشة مرة أخرى أنني أتحمل مسؤولية لم أؤدها على أكمل وجه في بعض الأحيان"، هكذا صرّح المدافع الرئيسي لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج (عبر بلو نيوز).

وفي الآونة الأخيرة، وقع حادث مثير للجدل في بداية شهر مارس خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد خيتافي التي انتهت بالتعادل 0-1.

قام روديغر بضرب دييغو ريكو، لاعب خيتافي المحترف، في وجهه بينما كان ملقىً على الأرض. وادعى ريكو أن روديغر تعمّد فعل ذلك، وأنه كان من الممكن أن يُصيبه بجروح خطيرة.

لم يُعاقب الحكم على المشهد. وقال روديغر لاحقاً إن ريكو بالغ قليلاً.

"كوني مدافعًا قويًا هو جزء من طبيعتي. إذا كنت تريد أن تكون متخصصًا في المواجهات الفردية على هذا المستوى، فلا يمكنك أن تكون رفيقًا لطيفًا"، هكذا قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

"إذا تخليت عن تلك الشدة وذلك التفاني، وذلك اللعب على الحافة، فإن قيمتي ستنخفض إلى النصف. هذه "الحافة" هي بالضبط ما أوصلني إلى ريال مدريد."



