نجم بنفيكا يُعاقب بالإيقاف ست مباريات بسبب إساءة معادية للمثليين تجاه فينيسيوس

أفادت بي بي سي سبورت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد فرض عقوبة الإيقاف على جناح بنفيكا جيانلوكا بريستياني لمدة ست مباريات بسبب سلوكه المعادي للمثليين خلال مباراة الإقصاء في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في فبراير.

توقفت المباراة في ملعب دا لوز في لشبونة لمدة 10 دقائق بعد أن اتهم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بريستياني بالإساءة إليه عنصرياً.

نفى بريستياني، البالغ من العمر 20 عامًا، توجيه أي تعليق عنصري، وقال إن فينيسيوس أساء فهمه. وقال أوريليان تشواميني، لاعب خط وسط ريال مدريد، إن بريستياني أخبره أنه في الواقع وجّه تعليقًا معادياً للمثليين إلى المهاجم البرازيلي.

سيتم إيقاف الأرجنتيني بريستياني لمباراتين إضافيتين، بعد أن قضى بالفعل عقوبة إيقاف مؤقتة لمباراة واحدة، بينما سيتم إيقاف اللاعبين الثلاثة الآخرين لمدة عامين.

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، طلباً إلى نظيره العالمي (فيفا) لتمديد الحظر على مستوى العالم.

وضع فينيسيوس ريال مدريد في المقدمة 1-0 في الشوط الثاني ضد بنفيكا، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء بسبب احتفاله المفرط.

بعد مشادة كلامية مع بريستياني، ركض البرازيلي فينيسيوس، البالغ من العمر 25 عامًا، نحو الحكم فرانسوا ليتكسير مشيرًا بيده إلى لاعب الفريق المنافس. ثم قام ليتكسير بحركة تشابك الذراعين، وهي إشارة أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مايو 2024، للدلالة على الإساءة العنصرية.

ثم غادر فينيسيوس الملعب وتبعه زملاؤه في ريال مدريد. بعد المباراة، كتب على حسابه في إنستغرام: "العنصريون، قبل كل شيء، جبناء".

كان بريستياني سيواجه عقوبة إيقاف لمدة عشر مباريات على الأقل من المنافسات الأوروبية إذا ثبتت إدانته بالإساءة العنصرية.

دافع نادي بنفيكا عن لاعبه عقب الحادث، مدعياً ​​وجود "حملة تشهير" ضده، مضيفاً أنهم "يدعمون تماماً" ويصدقون روايته للأحداث.

ومع ذلك، قال المدرب جوزيه مورينيو إن مسيرة بريستياني تحت قيادته ستنتهي إذا ثبتت الإساءة.

وبعد أسبوعين، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إنه يجب طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم عند التحدث إلى الخصوم أثناء المواجهات.

وقد وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، وهو الهيئة المسؤولة عن وضع قواعد اللعبة في كرة القدم، بالفعل على النظر في تدابير لمنع اللاعبين من إخفاء ما قد يقولونه للاعب الخصم.



