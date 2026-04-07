    بشكتاش يعلن تعرضه لإصابة نديدي

    أديبوي أموسو

    سيغيب ويلفريد نديدي عن الملاعب لفترة بسبب إصابة في أوتار الركبة. Completesports.com التقارير.

    أكد نادي بشكتاش يوم الثلاثاء أن لاعب خط الوسط الدفاعي تعرض للإصابة خلال هزيمة فريقه أمام فنربخشة يوم الأحد.

    وجاء في بيان صادر عن النادي: "أجرى لاعبنا ويلفريد نديدي، الذي لم يتمكن من مواصلة اللعب في الدقيقة 85 من مباراة فريقنا الأول في الدوري الممتاز ترينديول ضد فنربخشة بسبب ألم في أوتار الركبة، فحصاً بالرنين المغناطيسي في مستشفى أجيبادم ألتونيزاده، والذي كشف عن وجود شد ونزيف في عضلة الفخذ الخلفية (العضلة ذات الرأسين الفخذية)". الموقع الرسمي للنادي

    "بدأ فريقنا الطبي علاج ويلفريد نديدي."

    سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً هدفين في 22 مباراة خاضها مع فريق إيجلز هذا الموسم.

    انضم إلى عملاق إسطنبول قادماً من نادي ليستر سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب)، الصيف الماضي.

    بقلم أديبوي أموسو


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

