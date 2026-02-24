مدرب بشكتاش يشيد بنديدي "المثالي" بعد الفوز على جوزتيبي

أشاد سيرجين يالتشين، مدرب بشكتاش، بأداء ويلفريد نديدي الرائع في فوز الفريق 4-0 على غوزتيبي، بحسب التقارير. Completesports.com.

افتتح نديدي التسجيل لصالح فريق بلاك إيجلز في الفوز الساحق.

كان هذا الهدف هو الثاني للاعب خط الوسط هذا الموسم مع فريق بشكتاش.

كما سجل قائد منتخب النسور الخضراء تمريرة حاسمة واحدة في 20 مباراة بالدوري.

يالتشين يضغط على زر الإعجاب يا نديدي

أشاد يالتشين بلاعب خط الوسط الدفاعي بعد المباراة.

"هناك شيء ربما لم تلاحظوه اليوم. لقد لعب نديدي بشكل مثالي." قال يالتشين بعد المباراة.

"قدّم نديدي واحدة من أفضل المباريات التي خضناها على الإطلاق. عندما يقاتل لاعبونا ويلعبون بهذا الشكل، حتى لو خسرنا المباراة، فلن تكون مشكلة بالنسبة لنا. يمكننا أن نخسر. لكن عندما نقاتل بهذا الشكل، نخسر. نقول له ذلك. من السهل أن نقول له ذلك."

"لكن الخسارة دون تحقيق أي شيء هي أسوأ شيء بالنسبة لنا. لهذا السبب يجب على لاعبينا القتال بهذه الروح. إذا خسرنا، فسأتحمل المسؤولية. سأخبره بذلك. الأمر ليس مشكلة بالنسبة لنا."

ارتقى بشكتاش إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 43 نقطة بعد الفوز.

بقلم أديبوي أموسو



