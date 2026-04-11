بشيكتاش مهتم بمهاجم سوبر إيجلز

مهاجم سوبر إيجلز تولو أروكوداري هو هدف انتقال لنادي بشيكتاش التركي. Completesports.com التقارير.

انضم أروكوداري إلى نادي وولفرهامبتون واندررز، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قادماً من نادي جينك الصيف الماضي فقط.

لكن من الممكن أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مرة أخرى، حيث أن وولفرهامبتون على وشك الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا:صفقة مُنجزة: مهاجم منتخب الصقور الخارقة ينضم إلى نادي دينامو بريست البيلاروسي

بحسب موقع تركي، حدد نادي بشكتاش، الذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية، المهاجم كخيار محتمل. سبورت إكس.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ليدز يونايتد 1.677 1xbet X تعادل 4.165 1xbet ولفرهامبتون 5.59 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء ليدز يونايتد -0.5 في 6 من آخر 10 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر وولفرهامبتون بفارق هدف واحد على الأقل. فوز وولفرهامبتون فاز وولفرهامبتون في 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه ضد ليدز يونايتد. التعادل في الشوط الأول تعادل فريق وولفرهامبتون في الشوط الأول في 6 من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه.

ارتبط اسم أروكوداري في الماضي بفريق طرابزون سبور التركي.

يمتلك المهاجم عقدًا مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2029، ولكن يُعتقد أنه منفتح على الانضمام إلى بشكتاش.

سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 28 مباراة بالدوري مع فريق وولفرهامبتون.

بقلم أديبوي أموسو



