بشيكتاش مهتم بمهاجم سوبر إيجلز

مهاجم سوبر إيجلز تولو أروكوداري هو هدف انتقال لنادي بشيكتاش التركي. Completesports.com التقارير.
انضم أروكوداري إلى نادي وولفرهامبتون واندررز، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قادماً من نادي جينك الصيف الماضي فقط.
لكن من الممكن أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مرة أخرى، حيث أن وولفرهامبتون على وشك الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بحسب موقع تركي، حدد نادي بشكتاش، الذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية، المهاجم كخيار محتمل. سبورت إكس.
ارتبط اسم أروكوداري في الماضي بفريق طرابزون سبور التركي.
يمتلك المهاجم عقدًا مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2029، ولكن يُعتقد أنه منفتح على الانضمام إلى بشكتاش.
سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 28 مباراة بالدوري مع فريق وولفرهامبتون.
بقلم أديبوي أموسو
Lmao..Turkey will always be a dumping ground for players who can not match the energy of the premier league….
Take osimhen for example..
He knew deep within that he can never cope with the intensity demands of the premier league thats why he couldnt join chelsea….
One of the so many reasons tho…..
You are a good striker but in a wrong team. Best wishes in Jesus name.
A sliver striker in a muddy water.