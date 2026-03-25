بشكتاش مهتم بدعوة منتخب نيجيريا (النسور الممتازة)

أفادت تقارير أن بشكتاش مهتم بلاعب خط وسط جوزتيبي أنتوني دينيس Completesports.com.

أبهر اللاعب المدعو من فريق النسور الخضراء الجميع بأدائه مع فريق غوزتيبي هذا الموسم، مما أثار اهتمام نادي بشكتاش.

سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ثلاثة أهداف في 24 مباراة بالدوري مع فريق غوز غوز.

اقرأ أيضا:رئيس غلطة سراي يؤكد موعد عودة أوسيمين بعد الإصابة

وبحسب التقارير، يرغب نادي بشكتاش في ضم لاعب خط الوسط نظراً لأسلوب لعبه الديناميكي والمتعدد الاستخدامات.

كما ارتبط اسم دينيس بفريق فياريال الإسباني وفريق ماينز الألماني.

من المتوقع أن يطلب نادي غوزتيبي حوالي 10 ملايين يورو لبيع دينيس.

يمتد عقده مع النادي التركي حتى يونيو 2027.



