أفضل مباراة شاركت فيها كمدرب على الإطلاق - إنريكي يعلق على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن المثيرة بتسعة أهداف

أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بفوز فريقه التاريخي 5-4 على بايرن ميونيخ، واصفاً إياه بأنه أفضل مباراة شارك فيها خلال مسيرته التدريبية.

الأهداف التسعة التي سُجلت في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء في باريس جعلتها المباراة الأكثر تسجيلاً للأهداف في نصف النهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وتعادلت مع ثاني أعلى عدد من الأهداف في أي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية في أهم مسابقة أوروبية.

شملت مسيرة لويس إنريكي التدريبية فترات سابقة مع إسبانيا وبرشلونة - حيث قاد فريقًا بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار - إلى المجد في دوري أبطال أوروبا.

لكنه قال إنه لا يوجد شيء يضاهي ما شاهده في حديقة الأمراء يوم الثلاثاء.

قال لويس إنريكي (عبر ESPN): "لم أشاهد مباراة بهذه الشدة من قبل. ليس هذا هو الوقت المناسب للإشارة إلى العيوب؛ علينا فقط أن نهنئ الجميع."

"لقد استحقنا الفوز، واستحقنا التعادل، واستحقنا الخسارة اليوم. لقد كانت مباراة رائعة. وبلا شك، كانت أفضل مباراة شاركت فيها كمدرب على الإطلاق."

حقق باريس سان جيرمان تقدماً بنتيجة 5-2 في بداية الشوط الثاني بفضل هدفين لكل من الجناح السريع خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي في ملعب بارك دي برانس.

بعد تأخره بثلاثة أهداف، عاد بايرن ميونخ بقوة رائعة.

أعطى هدف المدافع دايوت أوباميكانو برأسية في منتصف الشوط الثاني من ركلة حرة نفذها جوشوا كيميتش الأمل لبايرن، وجعلت تسديدة لويس دياز القوية النتيجة متأخرة بهدف واحد قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ميونيخ.

كان لويس إنريكي منهكاً بمجرد المشاهدة.

قال: "أنا متعب للغاية، ولم أركض كيلومتراً واحداً. لذلك لا أعرف كيف يشعر اللاعبون".

لا يتوقع أي فترة راحة الأسبوع المقبل.

سألتُ طاقمي: "كم هدفاً تعتقدون أننا سنحتاج للفوز بهذه المباراة؟" قالوا: "ثلاثة أهداف على الأقل". بايرن ميونخ في ملعبه أقوى، لكننا سنحاول إظهار نفس العقلية.

يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نادي أرسنال اللندني يوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي الآخر. وستُقام المباراة النهائية في بودابست، المجر، في 30 مايو.



