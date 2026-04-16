مدرب بلاكبيرن يقدم تحديثاً حول إصابة أليبيوسو

كشف مايكل أونيل، مدرب بلاكبيرن روفرز، أن النادي سيقيّم إصابة مدافع منتخب نيجيريا، ريان أليبيوسو، بعد استبداله في خسارة الفريق 3-0 أمام ساوثهامبتون يوم الثلاثاء.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري تم استبداله في الشوط الثاني بالمدافع الياباني ريويا موريشيتا بعد إصابته في اصطدام.



في محادثة مع لانكشاير التلغرافأعرب أونيل عن أمله في ألا تكون الإصابة طويلة الأمد، مشيراً إلى أنها كانت استبدالاً احترازياً في الشوط الأول.

"أُخرج أليبيوسو أيضاً، كان علينا إخراجه من الملعب."



"سيتعين علينا الانتظار لنرى. ليس لدي أي أخبار طبية يمكنني أن أقدمها لكم."



"أصيب ريان في حادث تصادم. كان يعاني من آلام في أضلاعه وظهره. علينا فقط أن ننتظر ونرى."



