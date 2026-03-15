مدرب بلاكبيرن روفرز يُشيد بأداء أليبيوسو أمام ميلوول

أشاد مايكل أونيل، مدرب بلاكبيرن روفرز، بأداء ريان أليبيوسو في فوز الفريق على ميلوول.

فاز فريق روفرز على ميلوول بنتيجة 2-1 في ملعب ذا دين يوم الأحد.

تمكن الفريق الضيف من قلب تأخره إلى فوز ساحق وحصد النقاط الثلاث في المباراة.

مرر أليبيوسو الكرة إلى ماتياس يورغنسن ليسجل هدف روفرز الأول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وقال أونيل إن اللاعب النيجيري الدولي قدم أداءً رائعاً في المباراة.

"لقد سررت بالأهداف التي سجلناها والتحركات على الجانب، وخاصة من ريان [أليبيوسو]، الذي أعتقد أنه كان رائعًا. يوري [ريبيرو]، على الجانب الآخر، وموري [ريويا موريشيتا] أيضًا، أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد، ولم نفقد أعصابنا وحصلنا على ثمار جهودنا"، هكذا صرح أونيل. الموقع الرسمي للنادي.

سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هدفًا واحدًا وثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة بالدوري مع فريق "الأزرق والأبيض".

بقلم أديبوي أموسو



