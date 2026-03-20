يشكك بوبوي في قدرة استئناف الاتحاد النيجيري لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي على نقض قرار الفيفا بشأن مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية

أثار كينيدي بوبوي، المدير الفني لفريق بيندل للتأمين، شكوكاً جدية حول فرص الاتحاد النيجيري لكرة القدم في الحصول على نتيجة إيجابية في محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بعد رفض الفيفا احتجاج نيجيريا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب مزاعم إشراك لاعبين غير مؤهلين في مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في المغرب. Completesports.com التقارير ..

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يرفض احتجاج نيجيريا لأسباب فنية.

صرح كينيدي بوبوي، المدرب الرئيسي لفريق بيندل للتأمين، وهو فريق في الدوري النيجيري الممتاز، حصريًا لموقع Completesports.com أن نيجيريا قد تواجه صعوبة في الحصول على حكم إيجابي من استئنافها المزمع ضد قرار الفيفا بشأن الاحتجاج المقدم ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واجه منتخب نيجيريا نظيره الكونغولي في 16 نوفمبر 2025 على ملعب ولي العهد مولاي الحسن. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يفوز منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 4-3.

سارع الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF) بتقديم احتجاج إلى الفيفا، زاعماً أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أشركت لاعبين غير مؤهلين في المباراة.

إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض الاحتجاج الأسبوع الماضي لأسباب فنية، مشيراً إلى أنه تم تقديمه خارج الإطار الزمني المحدد.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً إلى أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم لم يدفع رسوم الاحتجاج الإلزامية، مما جعل الاحتجاج باطلاً.

استئناف الاتحاد النرويجي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي ينذر بمهمة شاقة

بعد صدور الحكم غير المواتي، اختار الاتحاد النرويجي لكرة القدم رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان، سويسرا.

لكن بوبوي يعتقد أن الاستئناف قد لا يسفر عن أي نتيجة إيجابية.

"يتم تقديم الاحتجاجات في غضون 24 ساعة. بل قد تبدأ أثناء المباراة بمجرد تحديد أسباب حقيقية"، هذا ما قاله بوبوي لموقع Completesports.com.

"بعد ذلك، تدفع رسوم الاحتجاج. وهذا يؤكد عملية الاحتجاج. ولكن إذا انتظرت لأيام ثم قدمت احتجاجًا على عجل دون استيفاء المتطلبات، فليس من المنطقي أن تتوقع من الفيفا أن تنظر فيه."

وأضاف: "لن يُحدث اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي أي معجزة. سيكون من الصعب على المحكمة نقض قرار الفيفا لأن شروط الاحتجاج الأولية لم تُستوفَ".

نيجيريا "أخطأت" في التعامل مع الاحتجاجات - بوبوي

أكد بوبوي أن نيجيريا أخطأت منذ البداية بعدم اتباعها الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال: "لا يمكنك خوض منافسة بثقة مفرطة عندما لم تكن قد رتبت أمورك الداخلية".

لم يعد هناك بلد ضعيف. لقد أضعنا فرصتنا خلال سلسلة التصفيات، ومحاولة اختصار الطريق في هذه المرحلة ليس مناسباً.

"من المؤسف أننا قد نغيب عن كأس العالم مرة أخرى، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كنا سنتعلم من هذا."

شركة Bendel للتأمين NPFL تضغط على Boboye

بوبوي، الذي تولى مسؤولية فريق بيندل للتأمين في أكتوبر 2025 قبل مباراتهم في الجولة العاشرة ضد فريق كون خليفة في أويري، نجح منذ ذلك الحين في تثبيت الفريق.

يحتل فريق بنين أرسنال حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري النيجيري الممتاز برصيد 44 نقطة، وقد حظي بإشادة من المشجعين لعودته القوية.

بوبوي يسعى للحصول على تذكرة قارية مع التأمين

مع تبقي ثماني مباريات في الموسم، لا يزال بوبوي متفائلاً بشأن ضمان احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى والحصول على تذكرة للمشاركة في منافسات الأندية الأفريقية.

وقال: "عندما وصلت، كان هدفي متوافقاً مع هدف المدير العام - وهو التأهل لكرة القدم القارية".

"لقد مُنحتُ تفويضاً لتنظيم الفريق بشكل احترافي، وقد أدى ذلك إلى نتائج إيجابية."

"لا يزال أمامنا ثماني مباريات، لكن هدفنا هو الفوز بالدوري أو إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى. الفارق ليس كبيراً."

"تصدر فريق ناساراوا يونايتد جدول الترتيب لأشهر، لكن الأمور تغيرت. سنبقى مركزين وسنواصل الضغط."

يتواجد فريق بيندل للتأمين حاليًا في أوزورو، بولاية دلتا، استعدادًا لمباراته في الجولة 31 ضد فريق واري وولفز.

واختتم بوبوي حديثه قائلاً: "سنواصل العمل بجد ونؤمن بقدرتنا على تحقيق أهدافنا في هذا الموسم".

بقلم ساب أوسوجي



