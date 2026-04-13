بونيفاس يجب أن يخسر وزنه – أسطورة فيردر بريمن

كشف أسطورة فيردر بريمن، أيلتون غونسالفيس دا سيلفا، أن مهاجم فريق النسور الخضراء، فيكتور بونيفاس، يجب أن يفقد بعض الوزن إذا أراد العودة إلى مستواه التهديفي.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب النيجيري الدولي عاد مؤخراً إلى النادي بعد خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل في باير ليفركوزن بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في يناير.



استأنف بونيفاس التدريبات الفردية اعتبارًا من أواخر مارس/أوائل أبريل، على أمل المشاركة مع فريق الدوري الألماني قبل نهاية الموسم.

اقرأ أيضا:ديلي باشيرو مشكوك فيه في مباراة لاتسيو ضد فيورنتينا



لكن دا سيلفا، في محادثة مع بيلدوقد علّق على زيادة وزن بونيفاس، قائلاً إن نجم فريق النسور الخضراء يجب أن يفقد بعض الوزن.



"بطنه لا يُصدق. عليه أن يخسر وزنه بالتأكيد."



وأضاف أيلتون: "لا أتوقع أن يسجل المزيد من الأهداف مع فيردر هذا الموسم".



منذ انضمامه من باير ليفركوزن على سبيل الإعارة، شارك بونيفاس في 11 مباراة مع فيردر بريمن، وسجل تمريرتين حاسمتين.

رؤى الخبراء فوز فيردر بريمن خسر فريق هامبورغر إس في 6 من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري الألماني (البوندسليغا). هامبورغ إس في أكثر من 0.5 هدف سجل فريق هامبورغر إس في أكثر من 0.5 هدف في 8 من آخر 10 مباريات خارج أرضه. تحت 2.5 هدف انتهت 3 من آخر 5 مباريات بين هامبورغر إس في وفيردر بريمن بأقل من 2.5 هدف.




