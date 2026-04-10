بونيفاس يحتاج إلى وقت لاستعادة إيقاعه – أغو

يعتقد مدافع فريق النسور الخضراء فيليكس أغو أن زميله فيكتور بونيفاس سيحتاج إلى وقت إضافي لاستعادة أفضل مستوياته مع فيردر بريمن.



تجدر الإشارة إلى أن بونيفاس عاد مؤخراً إلى فيردر بريمن بعد فترة تأهيل استمرت ثلاثة أشهر لإصابة في الركبة، وبدأ التدريب الفردي استعداداً لعودة محتملة في نهاية الموسم.



خضع المهاجم النيجيري البالغ من العمر 24 عامًا، والمعار من باير ليفركوزن، لعملية جراحية في يناير/كانون الثاني. ورغم أنه لم ينضم بعد إلى التدريبات الجماعية الكاملة، إلا أنه يتعافى بشكل جيد ويخطط للعودة إلى الملاعب قريبًا.



تحدث مع Deichstube, أعرب أغو عن سعادته بعودة بونيفاس إلى الفريق، وأكد أن المهاجم النيجيري يمتلك القدرة على تحقيق عودة مثالية.

أنا سعيد جداً بعودته إلى هنا لأنني على علاقة جيدة به. أعتقد أنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت ليستعيد لياقته.



"ربما لم يُظهر سوى لمحاتٍ من ذلك في المباريات، لكنك تراه مرارًا وتكرارًا في التدريبات. عندما يتراجع للخلف، يستدير، يمرر الكرات - بتوقيتٍ مثالي، ورؤيةٍ ثاقبة! إنها ببساطة موهبةٌ فذة!"



لم يكن لاعباً أساسياً في فريق ليفركوزن الفائز بالبطولة عبثاً. إذا استطاع فيكتور أن يقترب حتى من ذلك المستوى، فسيكون قادراً على مساعدتنا.



"الأمر المهم هو أن يعود إلى مستوى اللياقة البدنية الذي كان يحتاجه ليتمكن من مساعدتنا على أرض الملعب لفترة من الوقت."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet 1. نادي كولن لكرة القدم 2.277 1xbet X تعادل 3.62 1xbet فيردر بريمن 3.335 1xbet



