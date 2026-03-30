بونيفاس يعود إلى فيردر بريمن بعد فترة إعادة التأهيل في ليفركوزن

أفادت التقارير أن فيكتور بونيفاس قد انضم مجدداً إلى فيردر بريمن بعد فترة تأهيل قضاها في باير ليفركوزن.

خضع بونيفاس لعملية جراحية في يناير بعد تعرضه لإصابة خلال جلسة تدريبية.

كان من المقرر في البداية استبعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لبقية الموسم.

لكن من الممكن أن يعود المهاجم إلى الملاعب قبل نهاية الموسم.

"سيخضع فيكتور لتدريب فردي طوال الأسبوع في البداية. وبعد ذلك، سيتم إعادته تدريجياً إلى تدريبات الفريق، على أمل أن يتمكن من اللعب هذا الموسم."فيردر بريمن رئيس قسم كرة القدم الاحترافية بيتر نيمير.

انتقل بونيفاس إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن الصيف الماضي.

قدّم تمريرتين حاسمتين في 12 مباراة خاضها مع فريق "الخضر".

