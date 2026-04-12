بوروسيا دورتموند يتجه نحو ضم نوانيري

أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني اهتمامه بلاعب خط وسط أرسنال إيثان نوانيري.
انضم نوانيري إلى نادي أولمبيك مارسيليا، أحد أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، على سبيل الإعارة في يناير.
ووفقاً لوكالة بي بي سي سبورتيستعد نادي أرسنال لبيع لاعب خط الوسط هذا الصيف، على الرغم من إمكانياته وسمعته.
اقرأ أيضا:ديلي باشيرو مشكوك فيه في مباراة لاتسيو ضد فيورنتينا
يخطط نادي دورتموند للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب التقارير، سيطلب نادي أرسنال مبلغاً يتراوح بين 40 و50 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الشاب.
من غير الواضح ما إذا كان اللاعب يفضل وجهة معينة من بين الأندية المهتمة.
يمتد عقد نوانيري مع أرسنال حتى صيف عام 2030.