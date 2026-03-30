البوسنة تتهم إيطاليا بالتجسس على جلسة تدريبية قبل مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم

ذكرت ياهو سبورتس أن وسائل الإعلام المحلية اتهمت إيطالياً بالعمل كـ"جاسوس" خلال جلسة تدريب منتخب البوسنة والهرسك قبل مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم.

تنطلق المباراة على ملعب ستاديون بيلينو بوليه في زينيتسا يوم الثلاثاء، وسيتم تحديد الفائز بعد 90 دقيقة أو وقت إضافي أو حتى ركلات ترجيح.

إن مكانًا في كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية على المحك، لذا فإن كل تفصيل قد يكون حاسمًا قبل المباراة الكبيرة.

ولهذا السبب زعمت صحيفة كليكسبا المحلية أنه تم تحديد جاسوس إيطالي في ملعب التدريب لتصوير اللاعبين حتى بعد مرور 15 دقيقة التي كانت متاحة للجمهور.

ومع ذلك، أوضحت شبكة سبورت ميديا ​​أن هذا لم يكن جاسوسًا، بل جندي إيطالي تقع قاعدته بالقرب من ميدان التدريب، لذلك تجول ببساطة لمراقبة الوضع.

لم يكن مرتبطاً بأي حال من الأحوال بجينارو جاتوزو والمنتخب الإيطالي، لذلك لم ينقل أي معلومات قيمة حول خطط المنتخب البوسني.

وفي الوقت نفسه، تأمل إيطاليا في تجنب الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشلها في التأهل لنسختي 2018 و2022.



