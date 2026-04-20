بورنموث يعين روز ليحل محل إيراولا

أعلن نادي بورنموث تعيين ماركو روز مدرباً جديداً للفريق.

ستتولى روز منصبها خلفاً لأندوني إيراولا في الصيف.

سيوقع اللاعب الألماني عقداً لمدة ثلاث سنوات مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكد إيراولا مؤخراً أنه سيغادر منصبه كمدرب رئيسي لفريق بورنموث عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، مما يضع حداً لفترة حكمه التي استمرت ثلاث سنوات.

كان روز دائماً هو الهدف لاستبدال إيراولا بسبب فلسفته الكروية وأسلوب لعبه المتشابهين.

كان آخر عمل للرجل البالغ من العمر 49 عاماً في نادي آر بي لايبزيغ، أحد أندية الدوري الألماني.

كما تولى تدريب فرق بوروسيا دورتموند، وبوروسيا مونشنغلادباخ، وريد بول سالزبورغ.

"لا يزال تركيز النادي الفوري منصباً على إنهاء الموسم الحالي بأقوى صورة ممكنة، مع استمرار اللاعبين والطاقم في إظهار التزام كامل بتحقيق نتائج إيجابية والبناء على سلسلة المباريات الـ 13 التي لم يهزم فيها الفريق"، هذا ما قاله نادي بورنموث عند تعيينه.



