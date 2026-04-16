مدرب بريمن يُقدّم تحديثًا حول إصابة بونيفاس قبل مواجهة هامبورغ

لم يستبعد دانيال ثيون، مدرب فريق فيردر بريمن، مشاركة فيكتور بونيفاس في ديربي شمال ألمانيا ضد هامبورغ.
لم يشارك بونيفاس بعد مع فريق "الخضر" بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال التدريبات في ديسمبر الماضي.
بدأ اللاعب الدولي النيجيري التدريب مع زملائه في الفريق، ومن المتوقع أن يشارك مع النادي قبل نهاية الموسم.
أصر ثيون على أن هناك كل فرصة لعودة المهاجم إلى المنافسات قريباً.
ونقل عن ثيون قوله: "لا نستبعد أي لاعب، ولا حتى فيكتور". فيسر كورير.
"إذا رأينا فرصةً وتأقلم معها، فمن الممكن أن يعود إلى المنافسات. كما أنني أحتفظ بحق تقييم مشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة غداً."
انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى بريمن على سبيل الإعارة من باير ليفركوزن الصيف الماضي.
قدّم بونيفاس تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة خاضها مع النادي في الدوري.