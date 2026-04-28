برايتون وبورنموث يتنافسان على فيمي عزيز

تشير التقارير إلى أن ناديي برايتون وبورنموث يراقبان جناح ميلوول، فيمي عزيز، بعد أدائه المميز هذا الموسم.

لقد كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا شخصية رئيسية لفريق الأسود في سعيهم للترقية، حيث ساهم بتسعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

كما أهّل أداء عزيز الرائع له مكاناً في فريق الموسم لبطولة سكاي بيت.

ووفقاً لوكالة footmercatoلا يقتصر اهتمام برايتون وبورنموث على اللاعبين فقط، بل تتابع العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى الجناح أيضاً.

انضم عزيز إلى ميلوول قادماً من ريدينغ في عام 2024، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح أحد أكثر لاعبي الهجوم تأثيراً في النادي.

وقد قرر اللاعب أيضاً تمثيل نيجيريا على المستوى الدولي.

بقلم أديبوي أموسو



