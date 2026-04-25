الدوري الألماني: أكبوجوما يغيب وأوتيلي يغيبان بينما يتغلب هوفنهايم على هامبورج

غاب ثنائي منتخب نيجيريا، كيفن أكبوغوما وفيليب أوتيل، عن مباراة هوفنهايم ضد هامبورغ بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني يوم السبت.



أكبوغوما، الذي شارك في ست مباريات مع هوفنهايم هذا الموسم، جلس على مقاعد البدلاء طوال الـ 90 دقيقة من المباراة بينما غاب أوتيلي نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة السابقة ضد فيردر بريمن في الجولة 30 من الدوري الألماني.

اقرأ أيضا:الدوري الألماني: تيلا باجز يساعد في فوز باير ليفركوزن على كولونيا



تقدم هوفنهايم في الدقيقة 19 بفضل تسديدة رائعة من فيسنيك أسلاني أسكتت جماهير الفريق المضيف الصاخبة قبل أن يعادل روبرت غلاتزل النتيجة لهامبورغ في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.



عزز تيم ليمبرلي تقدم الضيوف في الدقيقة 46 بتسديدة حاسمة أخرى. وأتيحت لهامبورغ فرصة التعادل 2-2 في نهاية الشوط الثاني، لكن رأسية المدافع مرت بجوار القائم، ليحصد هوفنهايم ثلاث نقاط ثمينة.



ويعني هذا الفوز أن هوفنهايم يتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل هامبورغ المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

