الدوري الألماني: غياب أكبوغوما عن مباراة هوفنهايم وفولفسبورغ التي انتهت بالتعادل

غاب مدافع منتخب نيجيريا كيفن أكبوغوما عن المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين هوفنهايم وفولفسبورغ في مباراة الدوري الألماني يوم السبت.



لم يسجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي شارك في خمس مباريات هذا الموسم، أي هدف مع النادي حتى الآن.



بدأ هوفنهايم المباراة بقوة، حيث سدد أندريه كراماريتش كرةً مرت بجوار القائم بعد دقيقتين فقط. وواصل أصحاب الأرض سيطرتهم على الكرة، لكنهم عجزوا عن تحويل هذه السيطرة إلى فرص حقيقية للتسجيل.

اقرأ أيضا:الدوري الألماني: تيلا يظهر في مباراة ليفركوزن وبايرن ميونيخ



جاءت أول محاولة جادة للضيوف عن طريق كريستيان إريكسن، الذي سدد الكرة فوق العارضة.



وعلى عكس مجريات اللعب، سجل فولفسبورغ الهدف الأول في الدقيقة 65 عندما ارتقى كونستانتينوس كوليراكيس عالياً ليحول ركنية إريكسن برأسه إلى داخل الشباك.



قدم توريه، الذي شكل تهديداً مستمراً على الجانب الأيسر، عرضية دقيقة استقبلها البديل بروميل بشكل مثالي، موجهاً رأسيته لتتجاوز غرابارا ويعادل النتيجة.



