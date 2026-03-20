الدوري الألماني: هامبورج يؤكد جاهزية أوتيلي قبل مواجهة دورتموند

أكد نادي هامبورغ جاهزية فيليب أوتيل للمشاركة في مباراة الدوري الألماني يوم السبت ضد بوروسيا دورتموند. Completesports.com التقارير.

وفقًا الموقع الرسمي للناديتعافى الجناح من مرضه وهو الآن جاهز للمشاركة في المباراة.

وجاء في البيان: "في غضون ذلك، جميع اللاعبين المتبقين متاحون، بمن فيهم فيليب أوتيل وألبرت غرونباك، اللذان كانا مريضين مؤخراً. وسيتم تحديد تشكيلة الفريق لمباراة دورتموند بعد الحصة التدريبية الأخيرة يوم الجمعة".

انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى فريق دي روثوزن قادماً من نادي بازل السويسري في يناير.

شارك أوتيل في ست مباريات في الدوري مع هامبورغ، وسجل تمريرة حاسمة واحدة.

تم اختيار نجم الوحدة السابق هذا الأسبوع ضمن تشكيلة نيجيريا للمباريات الودية الدولية القادمة ضد إيران والأردن.

هذه هي أول مرة يتم فيها استدعاء اللاعب من قبل أبطال أفريقيا ثلاث مرات.

بقلم أديبوي أموسو



