معاينة الجولة 25 من الدوري الألماني: بايرن يستضيف جلادباخ مع دورتموند ولايبزيج تشيس يفوزان حاسمان

بايرن ميونخ يسعى لتعزيز قبضته على سباق اللقب أمام مونشنغلادباخ

يخوض بايرن ميونخ اختباره التالي في سعيه للفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الثانية على التوالي، حيث يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ على ملعب أليانز أرينا في انطلاق الجولة 25 مساء الجمعة.

حقق حامل اللقب فوزًا حاسمًا خارج أرضه على بوروسيا دورتموند في مباراة دير كلاسيكر مثيرة، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب إلى 11 نقطة. وقد صرّح جوشوا كيميتش، صاحب هدف الفوز، قائلاً: "لن نفرط في هذا التقدم"، حيث بات لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على بُعد خطوة واحدة من الفوز. في المقابل، رفع هاري كين رصيده إلى 30 هدفًا في الدوري هذا الموسم بتسجيله هدفين، مما يجعله على الطريق الصحيح لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، والبالغ 41 هدفًا.

في غضون ذلك، حقق غلادباخ فوزًا حاسمًا في الجولة الماضية، متغلبًا على يونيون برلين 1-0 على ملعب بوروسيا بارك. وسجل كيفن ديكس ركلة جزاء في الدقيقة 94 ليوسع الفارق بين غلادباخ ومراكز الهبوط إلى ثلاث نقاط.

دورتموند تسعى للرد في اختبار كولونيا

يسعى دورتموند للتعافي من هزيمته أمام بايرن ميونخ بمواجهة كولن مساء السبت. ورغم هذه الخسارة، لم يخسر دورتموند سوى مرتين في الدوري هذا الموسم، وهو واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق لم يفز إلا في مباراة واحدة من آخر ست مباريات، ويخوض صراعاً للبقاء في الدوري.

سانت باولي وفرانكفورت يصطدمان بأهداف مختلفة

يلتقي فريقان متألقان بأهداف متباينة على ملعب ميلرنتور يوم الأحد. فبينما يسعى نادي سانت باولي، الذي حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات، إلى توسيع الفارق بينه وبين مراكز الهبوط، يطمح آينتراخت فرانكفورت إلى تحقيق فوزه الثالث في خمس مباريات تحت قيادة مدربه الجديد ألبرت رييرا، للبقاء في المنافسة على التأهل للبطولات الأوروبية.

فرايبورغ وليفركوزن يراقبان النقاط الرئيسية في المطاردة الأوروبية

قبل يوم، يستضيف فرايبورغ فريق باير ليفركوزن في مباراة تجمع اثنين من أبرز منافسي فرانكفورت على اللقب القاري. خسارة فرايبورغ أمام النسور في الجولة 24 جعلته متأخراً بست نقاط عن المراكز الستة الأولى، لكن تعادل ليفركوزن 1-1 مع ماينز 05 سيمنح فريق جوليان شوستر الأمل في تقليص الفارق.

شتوتغارت يواصل سعيه نحو دوري أبطال أوروبا أمام ماينز

بعد فوزهم الساحق 4-0 على فولفسبورغ - في مباراة احتفل فيها سيباستيان هونيس بمباراته رقم 100 في الدوري الألماني كمدرب - يحلّ شتوتغارت ضيفًا على ماينز، أيضًا بعد ظهر يوم السبت. لا يزال الفريق يسعى للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، وهو الآن متساوٍ في النقاط مع هوفنهايم صاحب المركز الثالث. أما ماينز، فلا يزال يعاني من ضغوط الهبوط رغم تحسّن أدائه منذ تولي أورس فيشر تدريب الفريق.

لايبزيغ يواجه تحدي أوغسبورغ المتألق

يستضيف لايبزيغ، أحد أقرب منافسي شتوتغارت على المراكز الأربعة الأولى، فريق أوغسبورغ على ملعب ريد بول أرينا يوم السبت. ورغم أن لايبزيغ حقق فوزه الثاني في سبع مباريات رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، إلا أنه سيواجه الفريق الأفضل أداءً في الدوري الألماني، والذي حصد 15 نقطة من أصل 18 ممكنة في آخر ست مباريات.

تشتد معركة الهبوط في المباريات الرئيسية

وفي مباريات أخرى، هناك نقاط مهمة يجب حصدها حيث تسعى الفرق لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية. يستضيف فولفسبورغ، الذي يعاني من تراجع في مستواه، هامبورغ يوم السبت بعد أن خسر جميع مبارياته السبع الأخيرة، بينما سيواجه هايدنهايم، متذيل الترتيب، مهمة صعبة على أرضه أمام هوفنهايم في نفس التوقيت.

بالإضافة إلى ذلك، سيسعى فريق فيردر بريمن لتحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما يسافر إلى العاصمة لمواجهة فريق يونيون في المباراة الأخيرة من الجولة يوم الأحد.



