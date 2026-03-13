الدوري الألماني: مواجهة حاسمة في الجولة 26، حيث يحل بايرن ميونخ ضيفًا على ليفركوزن، ويستضيف شتوتغارت لايبزيغ في صراع على المراكز الأربعة الأولى.

أبطال الدوري الألماني يتواجهون في باي أرينا

يلتقي آخر فريقين فائزين بلقب الدوري الألماني في الجولة 26، حيث يستضيف باير ليفركوزن فريق بايرن ميونيخ على ملعب باي أرينا بعد ظهر يوم السبت.

بعد فوزهم 4-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ في المباراة الأخيرة - والذي تحقق بدون هدافهم الرئيسي هاري كين - أصبح بايرن أقرب خطوة إلى ضمان لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي حيث يتصدرون جدول الترتيب بفارق 11 نقطة مع تبقي تسع مباريات.

من ناحية أخرى، تعادل ليفركوزن مؤخراً بنتيجة 3-3 مع نادي فرايبورغ، مما جعله متأخراً بثلاث نقاط عن المراكز الأربعة الأولى ولكنه قادر على تقليص الفارق مع منافس أو اثنين في نهاية هذا الأسبوع.

الدوري الألماني: شتوتغارت ولايبزيغ في معركة حاسمة للتأهل لدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق شتوتغارت، أحد الفرق المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، فريق لايبزيغ يوم الأحد على ملعب إم إتش بي أرينا في مباراة قد يكون لها تداعيات كبيرة في السباق على المراكز الأوروبية المرموقة.

رغم تسجيل دينيز أونداف هدفاً آخر، إلا أن شتوتغارت اكتفى بالتعادل 2-2 مع ماينز 05 في الجولة 25. في المقابل، تمكن لايبزيغ من حصد النقاط الثلاث كاملة أمام أوغسبورغ المتألق، ليتعادل مع مضيفه صاحب المركز الرابع في الجولة 26.

دورتموند يسعى لتحقيق الفوز على أوغسبورغ المتألق

قبل ذلك بيوم، سيسعى دورتموند لإبقاء بايرن ميونخ في حالة تأهب أمام أوغسبورغ، حتى وإن بدا اللقب بعيد المنال. على الأقل، استطاع الفريق التعافي من سلسلة ثلاث مباريات دون فوز في جميع المسابقات، وذلك بفوزه على كولن في نهاية الأسبوع الماضي، لكن أوغسبورغ، الذي فاز في خمس من آخر سبع مباريات، لن يكون خصماً سهلاً.

يستعد المتنافسان على الهبوط لمواجهة حاسمة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

قد تُثبت الجولة السادسة والعشرون أنها حاسمة في صراع البقاء، حيث ستواجه ستة فرق من فرق المراكز التسعة الأخيرة بعضها البعض. يوم الجمعة، يستهل غلادباخ مباريات نهاية الأسبوع باستضافة فريق سانت باولي صاحب المركز السادس عشر على ملعب بوروسيا بارك، حيث لا يفصل بين الفريقين في الترتيب سوى نقطة واحدة.

مساء السبت، سيستضيف ملعب فولكسبارك التابع لنادي هامبورغ مباراة فريقه ضد كولن. صعد كلا الفريقين من دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم الماضي، لكن بينما يحتل هامبورغ المركز العاشر، متقدماً بخمس نقاط عن مراكز الهبوط، فإن كولن لا يفصله عن مراكز الهبوط سوى فارق الأهداف.

يسعى بريمن لمواصلة انتعاشه في الدوري الألماني أمام ماينز

في المباراة الأولى يوم الأحد، يسعى فيردر بريمن لمواصلة انتفاضته أمام ماينز. قاد دانيال ثيون الفريق إلى فوزين متتاليين ليخرجه من منطقة الهبوط، بينما لم يخسر الفريق سوى مباراتين من أصل 12 مباراة في الدوري الألماني تحت قيادة أورس فيشر. ومع ذلك، لا يزال الفريق متأخراً بنقطة واحدة عن بريمن قبل انطلاق مباريات نهاية الأسبوع.

هيكينغ يبدأ فترته الثانية مع فولفسبورغ باختبار هوفنهايم

سيبدأ ديتر هيكينج فترته الثانية كمدرب لفريق فولفسبورغ برحلة صعبة إلى هوفنهايم يوم السبت، بعد أن حل محل دانيال باور يوم الأحد الماضي عقب خسارة فولفسبورغ 2-1 أمام هامبورغ.

يحتلون حاليًا المركز السابع عشر، بينما يحتل هوفنهايم المركز الثالث بعد فوزه على نادي هايدنهايم 1846 في مباراته الأخيرة.



