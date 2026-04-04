الجولة 28 من الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى للفوز باللقب بينما يواجه دورتموند اختباراً صعباً أمام شتوتغارت

تشتد المنافسة على لقب الدوري الألماني 2026/2026 مع زيارة بايرن ميونخ لفرايبورغ

سيواصل نادي بايرن ميونخ سعيه للفوز بلقب الدوري الألماني عندما يسافر إلى ملعب يوروبا بارك ستاديون التابع لنادي فرايبورغ كجزء من ست مباريات مكثفة بعد ظهر يوم السبت في الجولة 28، مع عدم وجود مباراة يوم الجمعة لبدء عطلة نهاية الأسبوع.

مع تبقي سبع مباريات فقط، يتقدم بايرن بتسع نقاط على أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند، مما يعني أنه قد يحسم لقب الدوري الألماني بحلول نهاية أبريل، إذا سارت النتائج في صالحه.

يُعدّ فريق فرايبورغ المنافس الوحيد الآخر في الدوري الألماني الذي لا يزال ينافس على ثلاث جبهات. ويحتل فريق جوليان شوستر حاليًا المركز الثامن، بفارق تسع نقاط عن المراكز الستة الأولى، على الرغم من أن أمامه شهرًا حافلًا بمواجهة نصف نهائي كأس ألمانيا ومباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي.

الدوري الألماني الدرجة الثالثة: دورتموند وشتوتجارت يستعدان للمواجهة

في وقت لاحق من يوم السبت، يواجه صاحب المركز الثاني صاحب المركز الثالث، حيث يحلّ دورتموند ضيفًا على شتوتغارت. وقد مكّن الفوز المثير بنتيجة 3-2 على هامبورغ قبل فترة التوقف الدولي دورتموند من الحفاظ على فارق النقاط الثماني مع مضيفه صاحب المركز الثامن والعشرين، الذي يليه مباشرة في الترتيب.

لكن فريق شوابن لم يخسر في آخر ست مباريات له في الدوري الألماني، بقيادة دينيز أونداف.

في أفضل حالاتهم، مما يجعلهم خصماً صعباً لفريق نيكو كوفاتش، خاصة بالنظر إلى أن الفريق الأسود والأصفر لم يفز في هذه المباراة منذ عام 2022.

اشتباك بين لايبزيغ وبريمن وسط تحول في الزخم

يحلّ فريق لايبزيغ، أحد منافسي المراكز الأربعة الأولى، ضيفًا على فريق فيردر بريمن، المصارع من أجل البقاء، في وقت سابق من يوم السبت. بعد فترة من التراجع، حقق الفريق الأحمر ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات، لكن وصول دانيال ثيون إلى بريمن أدى إلى انتعاش طفيف، حيث فاز الفريق أيضًا في ثلاث من آخر أربع مباريات له في الدوري الألماني، مما منحه بعض الراحة.

فولفسبورج يواجه اختبارًا صعبًا في الدوري الألماني أمام ليفركوزن

على الرغم من مكانتهم، يواجه فولفسبورغ وضعاً صعباً في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر. ويواجهون مهمة صعبة عندما يستضيفون باير ليفركوزن على ملعب باي أرينا يوم السبت، حيث يسعى الفريق لتقليص الفارق مع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

هوفنهايم يسعى لإحياء مساعيه الأوروبية أمام ماينز

يتقدم هوفنهايم بأربع نقاط ومركز واحد على باير ليفركوزن، ويستضيف فريق إف إس في 1.

يستضيف ملعب بريزيرو أرينا فريق ماينز 05. لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات له في الدوري الألماني، مما أثر سلبًا على مساعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وتأتي مباراته مع فريق لم يخسر سوى مباراتين من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري تحت قيادة المدرب أورس فيشر لتُشكل تحديًا كبيرًا.

سيكون أمراً مثيراً للاهتمام.

أوغسبورغ وهامبورغ تخوضان معركة من أجل الاستقرار والبقاء

يتنافس فريقا أوغسبورغ وهامبورغ على ملعب WWK أرينا، ويتنافسان على جانبي ماينز صاحب المركز الحادي عشر في الترتيب. ويسعى أصحاب الأرض جاهدين لإنهاء سلسلة هزائمهم الثلاث المتتالية، بينما سيضعهم الفوز بثلاث نقاط على أعتاب البقاء في الدوري الممتاز في أول موسم لهم بعد عودتهم إلى مصاف النخبة.

هايدنهايم يقاتل من أجل البقاء في الدوري الألماني

في آخر مباريات الدوري الألماني الست التي تُقام عصر يوم السبت، يُعدّ الفوز ضروريًا لفريق هايدنهايم 1846، متذيل الترتيب، عندما يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ خارج أرضه، لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية. ويتأخر هايدنهايم حاليًا بتسع نقاط عن سانت باولي صاحب المركز المؤهل للتصفيات، بينما يتقدم مونشنغلادباخ بخمس نقاط أخرى، ويسعى هو الآخر للبقاء في الدوري.

سانت باولي، يونيون برلين يسعون إلى الاتساق

وأخيرًا، يواجه نادي سانت باولي نادي يونيون برلين على ملعب ستاديون آن دير ألتن فورستيري. وقد تحسن أداء سانت باولي مؤخرًا، لكنه لا يزال في المركز السادس عشر، بينما يحتل يونيون حاليًا مركزًا متوسطًا في الترتيب بعد موسم متذبذب.

تبدأ كولونيا عهداً جديداً في مواجهة فرانكفورت المتألقة

سيخوض رينيه فاغنر أولى مبارياته كمدرب رئيسي لفريق كولن بعد أن حلّ محل لوكاس كواسنيوك، وذلك عندما يحلّ فريقه الجديد ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني (البوندسليغا) يوم الأحد. وقد أدّى فوزان فقط في 18 مباراة إلى تراجع كولن إلى مراكز متأخرة في الترتيب، إلا أن الأمل معقود على أن يمنحهم تغيير المدرب الزخم اللازم لتحقيق الفوز على فرانكفورت، الفريق الذي لم يستقبل أي هدف على أرضه حتى الآن تحت قيادة ألبرت رييرا.



