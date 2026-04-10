الجولة 29 من الدوري الألماني: بايرن ميونخ يسعى لتحطيم رقمه القياسي التاريخي في عدد الأهداف مع اشتداد المنافسة على اللقب والتأهل للمراكز الأربعة الأولى

بايرن ميونخ يقترب من تحطيم الرقم القياسي التاريخي لأهداف الدوري الألماني

يقترب بايرن ميونخ، متصدر الدوري، من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في تاريخ الدوري الألماني (البوندسليغا) مع انطلاق الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.

أحرز بايرن ميونخ هدفه رقم 100 هذا الموسم حتى الآن بطريقة رائعة يوم السبت الماضي.

في ذلك اليوم، سجل النجم الشاب لينارت كارل، البالغ من العمر 18 عامًا، هدفًا في الوقت بدل الضائع ليحسم المباراة بنتيجة 3-2

فوزٌ مثيرٌ على نادي فرايبورغ.

إذا سجل فريق فينسنت كومباني هدفين أو أكثر في مرمى نادي سانت باولي مساء السبت، فسوف يحطمون الرقم القياسي السابق.

من أصل 101 هدفًا في موسم واحد سجله بايرن ميونخ في موسم 1971-72 - ومع تبقي خمس مباريات

إضافي.

كما أن الفوز سيقرب بايرن خطوة مهمة نحو الاحتفاظ باللقب، بالنظر إلى

يتقدمون بفارق تسع نقاط على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني. سانت باولي في وضع جيد.

لكن عليهم بذل المزيد من الجهد لحصد النقاط والابتعاد عن المركز السادس عشر ومراكز التأهل للأدوار الإقصائية، مع فريق 1. إف سي

كولونيا متقدمة بنقطتين.

دورتموند يواجه ليفركوزن في مواجهة حاسمة في الدوري الألماني

لا يُظهر دورتموند أي علامات على التخلي عن فرصه الضئيلة في الفوز باللقب، بعد

حقق فوزًا مثيرًا للإعجاب بنتيجة 2-0 في وقت متأخر من المباراة على فريق شتوتغارت المتألق يوم السبت الماضي.

يوم السبت. ويستضيفون الآن فريق باير ليفركوزن، أحد المرشحين للمراكز الأربعة الأولى، في مباراة مثيرة تقام عصر يوم السبت.

لايبزيغ يسعى لتعزيز مساعيه للتأهل إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني

سمحت خسارة شتوتغارت لفريق لايبزيغ بالتقدم إلى المركز الثالث بفوزه 2-1 على فيردر بريمن. ويمكنهم تعزيز آمالهم في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بتحقيق نتيجة جيدة أخرى على أرضهم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت بعد-

وقت الظهيرة.

هوفنهايم يسعى لتحقيق الأفضلية في الدوري الألماني في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة

يحتل فريق هوفنهايم المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن شتوتغارت ولايبزيغ، لكن لديه فرصة للضغط على المنافسين الآخرين على المراكز الأربعة الأولى إذا تمكن من الفوز في المباراة الافتتاحية للجولة 29 ضد نادي أوغسبورغ مساء الجمعة.

أما شتوتغارت، فيستضيف هامبورغ في إحدى المواجهات الثلاث التي ستقام في

الاحد.

تشتد معركة الهبوط بمواجهة بين كولن وفيردر بريمن

المباراة الأولى بعد ظهر يوم الأحد ستكون مواجهة كبيرة في قاع الترتيب،

بينما يحتل كولن المركز الخامس عشر، ويستضيف فيردر بريمن، الذي يتقدم عليه بنقطة واحدة ومركز واحد.

استعاد أصحاب الأرض تفاؤلهم بعد تعادلهم 2-2 مع آينتراخت فرانكفورت في

أول ظهور لهم تحت قيادة المدرب المؤقت رينيه فاغنر.

ماينز وفرايبورغ يتطلعان إلى تعزيز زخمهما الأوروبي في المباراة الأخيرة.

تختتم فعاليات نهاية الأسبوع في ملعب ميوا أرينا حيث يستضيف فريق ماينز 05، الذي صعد بسرعة في جدول الترتيب في الأسابيع الأخيرة ليحتل الآن المركز التاسع، فريق فرايبورغ الذي يتقدم عليه بمركز واحد وأربع نقاط فقط.

يخوض كلا الفريقين منافسات قارية قبل وبعد هذه المباراة، حيث يتنافسان في أول ربع نهائي أوروبي لهما على الإطلاق في دوري المؤتمر الأوروبي ودوري أوروبا على التوالي.



