الدوري الألماني: الجولة 31: اشتداد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى مع تطور دراما الهبوط

ربما يكون بايرن ميونخ قد حسم لقب الدوري الألماني، لكن لا يزال هناك

هناك الكثير لنلعب من أجله ونحن نتجه إلى الجولة 31 من أصل 34 جولة.

تشتد المنافسة الأوروبية قبل المباريات الرئيسية

تتوالى المفاجآت والتقلبات في سباق التأهل إلى المراكز الأربعة الأولى ودوري أبطال أوروبا. حقق لايبزيغ فوزًا كبيرًا في نهاية الأسبوع الماضي بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت، أحد الفرق المرشحة الأخرى للتأهل الأوروبي، بنتيجة 3-1.

أضاف يان دياموند، جناح لايبزيغ الموهوب البالغ من العمر 19 عامًا، إنجازًا آخر إلى سجله.

موسم رائع بتسجيل هدف افتتاحي مذهل في فرانكفورت. ستواجه ماري لويز إيتا وفريق يونيون برلين مهمة محاولة إيقاف هجوم لايبزيغ المذهل في افتتاحية الجولة 31 من الدوري الألماني مساء الجمعة.

حققت إيتا ظهورها التاريخي الأول كأول مدربة رئيسية لفريق في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وذلك في مباراة خسرها فريقها على أرضه بنتيجة 2-1 أمام فولفسبورغ.

تشتد المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني

بينما يتقدم لايبزيغ الآن بثلاث نقاط على شتوتغارت صاحب المركز الثالث، يقترب هوفنهايم بشدة من المراكز الأربعة الأولى، حيث بات على بُعد نقطتين فقط من شتوتغارت بفضل فوزه 2-1 على بوروسيا دورتموند. وسجل المهاجم المخضرم أندريه كراماريتش ركلتي جزاء حاسمتين في تلك المباراة، وإذا فاز هوفنهايم مجدداً خارج أرضه على هامبورغ، فسيتجاوز شتوتغارت على الأقل مساء السبت.

شتوتغارت وبريمن يواجهان مواجهة حاسمة في الدوري الألماني

يملك شتوتغارت فرصة للعودة إلى سكة الانتصارات بعد هزيمته 4-2 أمام بايرن ميونخ، والحفاظ على موقعه ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني لموسم 2025/2026 عندما يستضيف فيردر بريمن يوم الأحد. وقد تعززت آمال بريمن في البقاء بفوزه 3-1 على هامبورغ، وهم

أصبح الآن أحد الفرق الأربعة (بما في ذلك هامبورغ) التي تحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة، متقدمة بخمس نقاط عن...

الثلاثة الأخيرون.

صراع الهبوط في الدوري الألماني يصل إلى ذروته

يحتل نادي سانت باولي حاليًا مركزًا مؤهلًا للتصفيات، ويخوض مباراة حاسمة ضد متذيل الترتيب، نادي هايدنهايم 1846، ظهر يوم السبت. سيُعزز الفوز آمال سانت باولي في البقاء ضمن الدوري، بينما سيؤكد هبوط هايدنهايم.

رغم فوزهم خارج أرضهم في برلين، لا يزال فولفسبورغ في المركز الثاني المؤدي للهبوط المباشر، لكن لديهم كل الأمل في حصد المزيد من النقاط الثمينة عندما يستضيفون بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت. ويُعدّ غلادباخ من بين الأندية المتساوية في النقاط، بينما يترقب بريمن وهامبورغ بقلقٍ بالغٍ ما سيحدث.

صراع البقاء في الدوري الألماني وآمال أوروبا

1. نادي كولن هو أحد الفرق في هذه المجموعة، ويستضيف باير ليفركوزن يوم السبت، وهو فريقٌ يسعى بشدة للفوز لتعزيز آماله في التأهل إلى المراكز الأربعة الأولى. ويتأخر ليفركوزن الآن بنقطتين عن هوفنهايم صاحب المركز السادس بعد خسارته على أرضه أمام أوغسبورغ بنتيجة 2-1.

يتطلع بايرن ميونخ حامل اللقب إلى إنهاء الموسم بقوة.

يستضيف بايرن ميونخ حامل اللقب فريق ماينز 05، الذي قد يضمن بقاءه في الدوري الألماني - وهو تحول ملحوظ، بالنظر إلى أنهم كانوا في قاع الترتيب في منتصف يناير.



