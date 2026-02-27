إطلاق خدمة Bundesliga Pass في كينيا؛ والتوسع في نيجيريا هو الخطوة التالية بعد نجاحها في جنوب أفريقيا.

أصبح تطبيق Bundesliga Pass - وهو عرض مباشر للمستهلكين من DFL Deutsche Fußball Liga - متاحًا الآن في كينيا بعد إطلاقه الناجح في جنوب إفريقيا العام الماضي، والذي وفر لملايين مشجعي كرة القدم وسيلة أخرى لمشاهدة الدوري الألماني مباشرة.

علاوة على ذلك، سيتم إطلاق المنتج في نيجيريا باعتبارها السوق الرئيسية التالية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا قريباً جداً.

توسيع نطاق خدمة اشتراك الدوري الألماني يعزز التواجد الأفريقي

تأتي هذه التطورات الأخيرة عقب الإطلاق الأولي لخدمة "بوندسليغا باس" في جنوب أفريقيا، حيث أصبحت خدمة البث المباشر للمستهلكين عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تفاعلية متعددة الأوجه. وبالتعاون مع هيئة الإذاعة العامة الرائدة "SABC"، تعمل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFL) مباشرةً مع الجهات المعنية بكرة القدم المحلية، مثل دوري كرة القدم الممتاز (PSL) والاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم (SAFA)، لتعزيز تطوير كرة القدم في جميع أنحاء البلاد.

وتشمل هذه المبادرات تنظيم مباريات ودية ومعسكرات تدريبية في جنوب إفريقيا، ومشاريع تنمية الشباب، بالإضافة إلى برامج المحتوى والتفاعل مع الجماهير.

وبفضل افتتاح مكتب الدوري الألماني الدولي الجديد في جوهانسبرج، أصبحت هذه الاستراتيجية الدوري الألماني أسرع الدوريات نمواً في جنوب إفريقيا من حيث الاهتمام والمتابعة والاستهلاك.

شراكة مع عمالقة الاتصالات الأفريقية الرائدة

بالتعاون مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول الرائدين في إفريقيا - فودافون (جنوب إفريقيا) وسافاريكوم (كينيا) وإم تي إن (نيجيريا) - بالإضافة إلى متخصصي الدفع عبر الهاتف المحمول والتسويق PM Connect، يمنح العرض الجديد المشجعين فرصة الاشتراك في Bundesliga Pass على OneFootball عبر جميع الأجهزة، سواء أثناء التنقل باستخدام الهاتف الذكي أو في المنزل على تطبيقات الكمبيوتر المكتبي والتلفزيون.

من خلال الجمع بين تقنيات الدفع المبتكرة والمريحة مثل الدفع عن طريق الفاتورة واستراتيجية التسويق المشترك الشاملة عبر جميع الشركاء، تم تصميم Bundesliga Pass لإزالة الحواجز، مما يجعل الوصول إلى كرة القدم العالمية أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للجماهير.

يوفر تطبيق Bundesliga Pass مباريات مباشرة ومحتوى حصري

بالإضافة إلى بث مباريات الدوري الألماني (Bundesliga) والدوري الألماني الدرجة الثانية (Bundesliga 2) مباشرة، يقدم Bundesliga Pass أيضًا مجموعة من المحتويات المميزة، بما في ذلك ملخصات المباريات، ومقابلات حصرية مع اللاعبين، ولقطات من وراء الكواليس، ومكتبة من الميزات المتعمقة لضمان بقاء المشجعين على اطلاع دائم طوال الموسم.

"مستقبل كرة القدم في أفريقيا هو كرة القدم المتنقلة"، هذا ما قاله بير نوبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة بوندسليغا الدولية.

"مع نمو حركة بيانات الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بوتيرة أسرع من أي مكان آخر على مستوى العالم، وتوقع أن يتضاعف استخدام بيانات الهواتف الذكية ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2030، حددنا جنوب إفريقيا كسوق يعتمد على الهاتف المحمول أولاً ويعشق كرة القدم في العام الماضي، وأصبحنا أول دوري يقدم عرضًا مباشرًا للمستهلك."

"أظهرت جنوب أفريقيا مدى استجابة الجماهير القوية عندما تُمنح لهم المزيد من الطرق للتواصل مع الدوري الألماني. وتمثل كينيا ونيجيريا الخطوة التالية - توسيع نطاق هذا النهج مع شركاء أقوياء وتقريب "كرة القدم كما ينبغي أن تكون" من الجماهير في جميع أنحاء القارة."

يُبرز تطبيق Bundesliga Pass حضورًا قويًا للاعبين الأفارقة

تتمتع البوندسليغا بتاريخ عريق في استقطاب اللاعبين الأفارقة، حيث تألق فيها بعض أبرز نجوم القارة. وإلى جانب أساطير البوندسليغا مثل جاي جاي أوكوشا، وأنتوني يبواه، وسامي كوفور، وديلرون باكلي، يواصل النجوم الأفارقة إثراء كرة القدم الألمانية.

ومن بين لاعبي المنتخبات الوطنية الأفريقية الحاليين الذين يتركون بصمة واضحة: سيرو غيراسي في بوروسيا دورتموند، وإدموند تابوسبا في باير ليفركوزن، ونيكولاس جاكسون الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2025 في بايرن ميونيخ.

يمكن لمشتركي خدمة Bundesliga Pass في جنوب إفريقيا أيضًا متابعة مسيرة اللاعب الدولي الجنوب أفريقي إيمي أوكون في نادي هانوفر 96 الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث يواصل ترك بصمته في كرة القدم الألمانية.



