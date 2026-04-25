الدوري الألماني: تيلا باجز يساعد في فوز باير ليفركوزن على كولونيا

قدّم ناثان تيلا تمريرة حاسمة ليحقق باير ليفركوزن فوزاً بنتيجة 2-1 خارج أرضه على كولن في مباراتهما ضمن الدوري الألماني يوم السبت.

منح باتريك شيك التقدم للضيوف من ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

مرر تيلا الكرة إلى شيك ليسجل الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 52.

اقرأ أيضا:الدوري الإنجليزي الممتاز: باسي وتشوكويزي يشاركان في فوز فولهام على أستون فيلا على أرضه

سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتى الآن ثلاث تمريرات حاسمة في 16 مباراة بالدوري مع فريق بلاك آند ريدز هذا الموسم.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet الاتحاد برلين 2.479 1xbet X تعادل 3.595 1xbet 1. نادي كولن لكرة القدم 2.997 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء 1. نادي كولن أكثر من 0.5 هدف 1. سجل نادي كولن أكثر من 0.5 هدف في 8 من آخر 10 مباريات خارج أرضه. 1. تقدم نادي كولن في الشوط الأول تأخر فريق يونيون برلين في الشوط الأول في 6 من آخر 10 مباريات خاضها على أرضه. 1. فوز نادي كولن خسر فريق يونيون برلين 9 من آخر 15 مباراة له في الدوري الألماني (البوندسليغا).

تم استبدال الجناح بإيليس بن صغير قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة.

قلص لوكا فالدشميت الفارق لصالح كولن قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة.

حافظ ليفركوزن على مركزه الخامس في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة من 31 مباراة بعد الفوز.

بقلم أديبوي أموسو



