الدوري الألماني: تيلا يظهر في تعادل باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند

شارك جناح منتخب نيجيريا، ناثان تيلا، في مباراة باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند التي انتهت بفوز باير ليفركوزن 1-0 في مباراة الدوري الألماني يوم السبت.



وقد سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته الرابعة عشرة، تمريرتين حاسمتين مع ليفركوزن هذا الموسم.

تم استبدال تيلا في الدقيقة 74 ببوكو بعد أداء مثير للإعجاب.



أنهى هدف روبرت أندريتش الرائع في الدقيقة 42 سلسلة انتصارات بوروسيا دورتموند التي استمرت لأربع مباريات، ليُبقي آمال باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا حية.



على الرغم من الخسارة، لا يزال دورتموند يحتفظ بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما انتقل ليفركوزن إلى المركز الخامس برصيد 52 نقطة في جدول الدوري.

