الدوري الألماني: تيلا يظهر في مباراة ليفركوزن وبايرن ميونيخ





شارك جناح منتخب نيجيريا، ناثان تيلا، في مباراة فريقه باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ الذي لعب بتسعة لاعبين، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في مباراة الدوري الألماني يوم السبت.



شارك اللاعب النيجيري الدولي في 10 مباريات وقدم ثلاث تمريرات حاسمة مع ليفركوزن هذا الموسم.



تذكر أن تيلا دخل بديلاً لإرنست بوكو في الدقيقة 87 وقدم أداءً جيداً.

انطلق ليفركوزن ليحقق تقدماً مبكراً عندما انتزع مونتريل كولبريث الكرة من لويس دياز وأطلق هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة قوية من غارسيا تغلبت على سفين أولرايش بمساعدة انحراف الكرة عن جوناثان تاه.



كاد أصحاب الأرض أن يضاعفوا تقدمهم في الدقيقة 31 عندما سدد كولبريث كرة مقوسة مرت بجوار القائم البعيد.



تعادل دياز مع فريق فينسنت كومباني عندما سدد تمريرة مايكل أوليس متجاوزًا جانيس بلاسويتش، لكنه حصل على بطاقتين صفراوين في غضون 10 دقائق ليترك فريقه في موقف صعب في المراحل الأخيرة.



على الرغم من أن بايرن ميونيخ أصبح يلعب بتسعة لاعبين بعد حصول جاكسون ودياز على بطاقة حمراء، إلا أن الفريق المضيف فشل في استغلال التفوق العددي.







