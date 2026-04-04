الدوري الألماني: تيلا يظهر في باير ليفركوزن، مباراة فولفسبورج المثيرة ذات التسعة أهداف

شارك جناح منتخب نيجيريا، ناثان تيلا، في المباراة التي فاز فيها باير ليفركوزن على فولفسبورغ بنتيجة 6-3 في ملعب باي أرينا ضمن منافسات الدوري الألماني (البوندسليغا) يوم السبت.



وقد سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته الثالثة عشرة، ثلاث تمريرات حاسمة مع ليفركوزن هذا الموسم.



تم استبداله في الدقيقة 81 بإرنست بوكو بعد أداء مثير للإعجاب.

تقدم الفريق الزائر في الدقيقة 16 عن طريق جوناس ويند قبل أن يعادل أليخاندرو غريمالدو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.



لكن هدفين سريعين من ماهله وكريستيان إريكسن منحا فولفسبورغ التقدم بنتيجة 3-1. ثم سجل غريمالدو هدفه الثاني في الدقيقة 44 ليقلص الفارق إلى 3-2.



أضاف كل من شيك، تابسوبا، مازا، وتيلمان أهدافاً أخرى ليحقق باير ليفركوزن فوزاً مريحاً بنتيجة 6-3 على فولفسبورغ.

