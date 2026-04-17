بوساري يتأمل في امتياز قيادة طيور الفلامنجو

وصف المدرب الرئيسي أكيم بوساري قيادة منتخب نيجيريا للفتيات تحت 17 عامًا، المعروف باسم "الفلامنجو"، بأنه شرف عظيم.

تم تعيين بوساري مؤخراً من قبل الاتحاد النيجيري لكرة القدم لقيادة المنتخب النيجيري الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2022.

يأتي هذا التأمل في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لخوض مباراته في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2026، ضد الفائز من المباراة التمهيدية بين جمهورية النيجر وغينيا.

فاز منتخب غينيا، الذي يلعب خارج أرضه في نيامي، على مضيفه منتخب جمهورية النيجر بنتيجة 5-2 ليحقق أفضلية مريحة في مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في كوناكري نهاية هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا:مدرب بريمن يُقدّم تحديثًا حول إصابة بونيفاس قبل مواجهة هامبورغ

"خدمة الوطن شرف لي ولبقية الجهاز التدريبي. جميعنا مستعدون لبذل قصارى جهدنا"، صرح بوساري لموقع thenff.com.

"نحن نحاول حاليًا التنسيق فيما بيننا أثناء إعداد الفريق لمباراة الدور الثاني. نبحث عن أفضل السبل لإعداد اللاعبات وخوض بعض المباريات ووضع الفريق في أفضل حالاته البدنية."

وقد دعا بوساري ما مجموعه 36 لاعباً إلى المعسكر، بما في ذلك خمسة حراس مرمى، و10 مدافعين، و13 لاعب خط وسط، وثمانية مهاجمين.

ستقام مباراة الذهاب من الدور الثاني في عطلة نهاية الأسبوع من 22 إلى 24 مايو، بينما تستضيف نيجيريا مباراة الإياب يوم السبت 30 مايو.



