رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يزور السنغال بعد القرار النهائي المثير للجدل بشأن كأس الأمم الأفريقية 2025

من المتوقع أن يزور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي السنغال بعد أسابيع من القرار المثير للجدل الذي جردهم من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، وفقًا لما ذكرته وسيلة الإعلام الكينية Tuko.

قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السنغال خسرت المباراة النهائية ضد المغرب بعد أن انسحبت من الملعب احتجاجاً، وبالتالي منحت المغرب الفوز بنتيجة 3-0.

أثار القرار غضباً واسعاً في جميع أنحاء العالم، وأدى منذ ذلك الحين إلى توتر العلاقات بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسنغال والمغرب. تعهدت السنغال بالقتال من أجل استعادة الكأس، وقدمت استئنافاً أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان. ومن غير المتوقع صدور قرار قريباً، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 شهراً.

من المتوقع الآن أن يصل موتسيبي إلى داكار يوم الثلاثاء في محاولة من الهيئة الحاكمة لإنقاذ ماء الوجه في أعقاب واحدة من أكثر إخفاقاتها كارثية في مجال العلاقات العامة.

كشف الصحفي لاسانا كامارا أن المسؤول الجنوب أفريقي سيلتقي برئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، ورئيس اتحاد كرة القدم في البلاد، عبد الله فال.

