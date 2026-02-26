الكاميرون ضد نيجيريا: معسكر منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) يتوسع بانضمام 15 لاعبة

أفادت التقارير بوصول أربع لاعبات إضافيات إلى معسكر منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) استعداداً للمباريات الودية ضد منتخب الكاميرون (اللبؤات الكاميرونية). Completesports.com.

أحدث الوافدين هم؛ رينسولا باباجيد، شكورات أولاديبو، فولاشادي إجمالوسي، وكفايات شيتو.

افتُتح المعسكر في ياوندي يوم الأربعاء بمشاركة 11 لاعباً.

وكان الكابتن رشيدات أجيبادي، وأولواتوسين ديميهين، وكريستي أوشيبي، ومونداي جيفت، ونغوزي أوكوبي - أوكيوجيني من بين الوافدين الأوائل إلى المخيم.

من المتوقع انضمام المزيد من اللاعبين إلى المعسكر يوم الخميس.

سيواصل منتخب الصقور السوبر استعداداته بجلسة تدريبية أخرى في ملعب أحمدو أهيدجو الرياضي في ياوندي مساء الخميس (اليوم).

ستتواجه الكاميرون ونيجيريا في المباراة الودية الأولى يوم السبت، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

اللاعبون في المعسكر

رشيدات أجيبادي، أولواتوسين ديميهين، كريستي أوشيبي، هدية الاثنين، نجوزي أوكوبي - أوكيوغين، أوغبونا جلوري، كريستوفر بريشيوس، أوميوا جوي، أونينيزايد إستر، أولوكو فاتيما، نكووتشا فافور، ريسولا باباجيد، شكورات أولاديبو، فولاشادي إجمالوسي، كافيات شيتو.

بقلم أديبوي أموسو



