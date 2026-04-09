انسحب منتخب الرأس الأخضر من المباراة الودية مع منتخب الصقور الخارقة

أفادت التقارير أن منتخب الرأس الأخضر انسحب من مبارياته الودية الدولية المقررة ضد منتخب نيجيريا "سوبر فالكونز". Completesports.com.

كان من المقرر إقامة المباريات يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، ويوم السبت الموافق 18 أبريل، على ملعب ريمو ستارز في إيكين.

تشير التقارير إلى أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم يبحث الآن عن خصم بديل، على الرغم من أن الإشعار القصير قد يجعل من الصعب تأمين خصم في الوقت المناسب.

لا يزال من المتوقع أن يجتمع فريق سوبر فالكونز في أبوجا في نهاية هذا الأسبوع، حيث تهدف المباريات إلى أن تشكل جزءًا من استعداداتهم لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 في يوليو.

واجه فريق جوستين مادوجو منتخب الكاميرون "اللبؤات التي لا تقهر" مرتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

خسر أبطال أفريقيا المباراة الودية الأولى بنتيجة 1-0، ثم عادوا بقوة محققين فوزاً بنتيجة 3-1 في المباراة الودية الثانية.

بقلم أديبوي أموسو




