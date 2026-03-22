نهائي كأس كاراباو: مانشستر سيتي يُنهي آمال أرسنال في تحقيق الرباعية بعد فوز ساحق 2-0

ضمن هدفان من نيكو أورايلي فوز مانشستر سيتي الساحق 2-0 على أرسنال في نهائي كأس كاراباو على ملعب ويمبلي يوم الأحد.

فاز مانشستر سيتي بكأس الرابطة للمرة التاسعة، بفارق لقب واحد فقط عن ليفربول. ليفربول (10 ألقاب) هو الفريق الوحيد الذي فاز بالبطولة مرات أكثر.

لقد فاز بيب غوارديولا الآن بالكأس الشهيرة خمس مرات كمدرب لمانشستر سيتي - وهو رقم قياسي في كرة القدم الإنجليزية.

يتفوق الإسباني على برايان كلوف والسير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو (الذين فازوا جميعًا بأربعة ألقاب) باعتباره المدرب الأكثر نجاحًا في البطولة.

يتجه مانشستر سيتي الآن إلى فترة التوقف الدولي، قبل العودة إلى المنافسة ضد ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 4 أبريل.

ثم سيحول فريق غوارديولا تركيزه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع التالي خارج أرضه أمام تشيلسي.

لا يزالون ينافسون على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتأخر فريق غوارديولا حالياً بتسع نقاط عن المتصدر أرسنال مع مباراة مؤجلة.



