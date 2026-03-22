نهائي كأس كاراباو: أسطورة النسور الخضراء يُسمّي ثلاثة من نجوم مانشستر سيتي المسؤولين عن الفوز الساحق على أرسنال

أعلن قائد منتخب نيجيريا السابق، صنداي أوليسيه، أن الثلاثي ريان شرقي، وبرناردو سيلفا، وجيريمي دوكو هم المسؤولون عن فوز مانشستر سيتي الساحق على أرسنال، في نهائي كأس كاراباو الذي أقيم يوم الأحد على ملعب ويمبلي.

أحرز الظهير الأيسر نيكو أورايلي هدفين في الشوط الثاني، ليضمن بذلك فوز السيتي بلقب كأس الدوري التاسع.

كانت مباراة استحق فيها السيتي الفوز، حيث سيطروا على كل جوانب اللعبة بينما كان الغانرز في المركز الثاني طوال المباراة.

وقد كوفئ أداؤهم الرائع بفضل هدفين برأسية من أورايلي من عرضيتين من الجهة اليسرى.

بعد المباراة، كتب أوليسيه على حسابه في إكس: "أظهر مانشستر سيتي قوة كبيرة بفوزه بكأس كاراباو. لقد صنع لاعبو مانشستر سيتي المبدعون، مثل دوكو وتشيكي وبرناردو سيلفا، الفارق."

"يعتمد نظام أرسنال على الانضباط التكتيكي والضغط العالي، وقد ردّ السيتي في الشوط الثاني بهؤلاء اللاعبين الذين يجيدون المراوغة بشكل متكرر لخلق مواجهات فردية أدت إلى كسر دفاع أرسنال المتكتل."

لكن نجم أياكس ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند السابق صرح بأنه لا ينبغي أن يشعر آرسنال بخيبة أمل كبيرة لأنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

"سيطر مانشستر سيتي سيطرة تامة على الشوط الثاني. يمكن لأرسنال أن يطمئن إلى شبه يقينه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أم لا؟"



