كاراغر: ماديسون وحده قادر على إنقاذ سبيرز من الهبوط

يعتقد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر أن عودة جيمس ماديسون من الإصابة هي الأمل الرئيسي لتوتنهام هوتسبير في الهروب من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.



مع تبقي أربع مباريات فقط ووضع النادي في موقف حرج، تحدث كاراجر في مقابلة مع سكاي سبورتسيشير ذلك إلى أن جودة صانع الألعاب ضرورية لإنتاج السحر المطلوب للبقاء.



"لقد كان فريق توتنهام سيئ الحظ للغاية فيما يتعلق بالإصابات. لو لم يكن لديهم هذا السجل من الإصابات لما كانوا في هذا الموقف."

"أشعر أن ماديسون، العائد من الإصابة، قد يضطر إلى لعب دور في الحفاظ على بقاء توتنهام في الدوري الممتاز."



"إنه الشخص الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه فيما يتعلق بتحقيق شيء مميز. إنه يمتلك تلك الصفة التي ذكرتها فيما يتعلق بجارود بوين ومورغان جيبس ​​وايت."



"إنه عائد من إصابة كبيرة، وقد نتحدث فقط عن 15 إلى 20 دقيقة كبديل، لكنه الوحيد الذي أعتقد أنه قادر على تقديم تلك اللمسة السحرية التي يحتاجها توتنهام، خاصة في المباريات خارج أرضه أمام أستون فيلا وتشيلسي."





