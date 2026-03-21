كاريك يُلقي باللوم على قرارات الحكام السيئة في تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع بورنموث

وصف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، قرارات الحكم ستيوارت أتويل بأنها "محيرة" و"مذهلة" بعد أن تعرض فريقه لظلم واضح في احتساب ركلة جزاء في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث.

تقدم يونايتد في الدقيقة 61 بفضل ركلة جزاء نفذها برونو فرنانديز بعد أن قام مدافع بورنموث أليكس خيمينيز بسحب قميص ماتيوس كونيا داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقائق، تعرض ديالو للإعاقة من قبل أدريان تروفيرت في المنطقة، لكن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) قررت أن الاحتكاك "لم يكن كافياً لاحتساب خطأ".

تجاهل الحكم مطالبات مانشستر يونايتد بركلة جزاء. وبعد ثوانٍ، انطلق بورنموث بالكرة نحو مرمى الخصم وعادل النتيجة عن طريق ريان كريستي.

عاد يونايتد للتقدم في الدقيقة 71 عندما سجل جيمس هيل لاعب بورنموث هدفاً برأسه عن طريق الخطأ من ركلة ركنية نفذها فيرنانديز في مرماه.

لكن الجو بين المشجعين المسافرين تغير عندما أسقط ماغواير المهاجم إيفانيلسون بدفعة داخل منطقة الجزاء مما أدى إلى حصوله على بطاقة حمراء وتعادل بورنموث من ركلة جزاء.

بينما قال مدرب بورنموث أندوني إيراولا إن اصطدام ديالو "لم يكن ركلة جزاء أبدًا"، قال كاريك إن القرارات المتعلقة بكونها وديالو كانت متطابقة تمامًا.

وقال كاريك في مؤتمر صحفي: "لقد أخطأ بالتأكيد في إحدى الركلات لأنه احتسب لنا ركلة جزاء لنفس السبب الذي لم يحتسبه لنا".

"هناك مسكة بكلتا اليدين. المسكة التي احتسبها على ماتيوس، أما الثانية على أماد فلم يحتسبها، وأعتقد أنها متطابقة تقريبًا. إذا أمسك أحدهم بيده اليمنى داخل منطقة الجزاء وسقط أرضًا وكان مسيطرًا على الكرة، فبالنسبة لي هي ركلتا جزاء."

"سيكون من المثير للاهتمام معرفة أي منهما يعترفون بأنه خاطئ: الذي حصلنا عليه أم الذي لم نحصل عليه."

"إنها لحظة حاسمة. إنهم لا يرتكبون خطأ، بل ينطلقون إلى الجهة الأخرى ويسجلون هدفًا، ثم فجأة يصبح الأمر، "أوه، يجب أن تكون ركلة جزاء أكبر لإلغائها"، لمجرد أنهم سجلوا هدفًا، في حين أنها في الواقع ركلة جزاء، ويجب أن تكون ركلة جزاء إذا تم احتساب واحدة بالفعل."

"من المحير حقاً محاولة فهم ذلك. وبسبب تسجيلهم للأهداف، تنقلب مجريات المباراة قليلاً وتتغير."

"لقد دافعنا بشكل جيد للغاية رغم النقص العددي. لكن ركلة الجزاء كانت مذهلة حقاً، لا بد لي من قول ذلك. لا بد أن أحد الحكام كان مخطئاً."

لا يزال مانشستر يونايتد في المركز الثالث بعد الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل أن يخسر ليفربول وأستون فيلا وتشيلسي نقاطًا أيضًا في نهاية هذا الأسبوع حيث يقاتلون لإنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



