محكمة التحكيم الرياضي تؤكد صحة استئناف السنغال بشأن الجدل الدائر حول نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

أكدت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) استئنافًا من السنغال يهدف إلى إلغاء القرار المثير للجدل بتجريدهم من لقب كأس الأمم الأفريقية، حسبما أفادت شبكة سكاي سبورتس.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في 17 مارس قراره بتتويج المغرب بطلاً بعد شهرين من انتهاء البطولة بشكل مثير للجدل.

لذلك، تم تجريد السنغال من لقبها لمغادرتها الملعب، وتم إعلان خسارتها للمباراة.

يُعتبر المغرب، صاحب الأرض في البطولة، الآن فائزاً بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير، منهياً بذلك انتظاراً دام 49 عاماً لتحقيق لقبه الثاني في كأس الأمم الأفريقية.

يسعى السنغال من خلال استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي إلى إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء حكمه بشأن اللقب وإعادة فوزه.

أفاد بيان صادر عن وزير الدولة لدى رئيس وزراء السنغال بأن القرار "يتعارض" مع مبادئ الأخلاق الرياضية. وقد تواصلت شبكة سكاي سبورتس نيوز مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتعليق.

أكد بيان صادر عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) أنه سيتم تشكيل هيئة تحكيمية لتقييم القضية. أمام السنغال 20 يومًا لتقديم مرافعاتها القانونية، ثم أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 20 يومًا أخرى لتقديم بيان دفاعه.

انتصر السنغال بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي، وذلك بعد خروجهم المثير للجدل من الملعب احتجاجاً على منح المغرب المضيف ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع، مما أدى إلى تأخير المباراة لمدة 17 دقيقة.

أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، وتصدى الحارس بسهولة لتسديدته البانينكا، ثم استؤنف اللعب في النهاية بعد أن أقنع ساديو ماني زملاءه بالعودة وفاز السنغال بالمباراة النهائية بفضل هدف بابي غوي في الوقت الإضافي.

يقول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن السنغال انتهكت المادة 82 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، والتي تنص على أنه إذا رفض فريق اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي دون إذن الحكم، فسيتم اعتباره خاسراً وإقصاؤه من المنافسة.

تنص المادة 84 على أن أي فريق ينتهك المادة 82 سيتم إقصاؤه نهائياً وسيخسر المباراة بنتيجة 3-0.



