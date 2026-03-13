كاستيلو الابن: "دوري أبطال أوروبا هو مكان لايبزيغ - وفرنسا ستفوز بكأس العالم"

الدوري الالماني الدولي جلس مع مدافع نادي لايبزيغ وفرنسا، كاستيلو لوكيبا - كاستيلو جونيور - لإجراء محادثة متعمقة حول تطوره في ألمانيا، ودوره القيادي المتزايد في النادي، وطموحاته للمستقبل.

في جلسة الأسئلة والأجوبة الحصرية المتاحة لـ Completesports.comيستعرض كاستيلو جونيور رحلته من أولمبيك ليون إلى آر بي لايبزيغ، ويشرح لماذا يُعدّ الدوري الألماني (البوندسليغا) دوريًا مثاليًا لنمو اللاعبين الشباب، ويناقش أهمية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة للايبزيغ. كما يشارك لوكيبا رؤيته حول مسؤولياته القيادية، وأهدافه الشخصية - بما في ذلك اللعب في كأس العالم لكرة القدم - ويكشف حتى عن شغفه بالموضة خارج الملعب.

هذا عامك الثالث في لايبزيغ وفي الدوري الألماني. أنت تكاد تكون من المخضرمين. شهدت لايبزيغ مرحلة انتقالية. هل ترى نفسك تتولى دورًا قياديًا؟

كاستيلو الابن: "نعم، بالطبع. لقد مرّت بضع سنوات منذ انضمامي إلى لايبزيغ، ولم أعد لاعباً صغيراً. أعتقد أنني بدأت أكتسب خبرة، لذا أعتقد بالطبع أنني أستطيع أن أكون قائداً. أنا أيضاً أحد قادة الفريق، لذا أحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سناً والجدد على الاندماج."

كيف تفسر هذا الدور القيادي، وخاصة في طريقة تفاعلك؟ مع زملائك في الفريق؟

كاستيلو الابن: "لطالما امتلكت هذه الصفة القيادية. كنت بالفعل قائداً مع المنتخب الفرنسي." المنتخب الوطني تحت 21 سنة، لذا فهو مجال أعرفه وأحبه كثيراً. أحب مساعدة اللاعبين ونقل خبرتي إليهم، كما أنني أتعلم منهم أيضاً. نتعلم دائماً من بعضنا البعض، وهذا أمر أقدره حقاً.

لماذا يُعدّ اللعب في دوري أبطال أوروبا أمرًا مهمًا بالنسبة لك وللفريق؟ الموسم القادم؟

كاستيلو الابن: أعتقد أن الأمر مهم لأنه أجمل منافسة. إنها المنافسة التي تواجه فيها أفضل الفرق، وتتيح لك قياس مستواك ورؤية مستويات أخرى. ومن حق لايبزيغ أن يكون في دوري أبطال أوروبا كل عام.

المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا محتدمة للغاية. في الجولة السادسة والعشرين ستواجه شتوتغارت، منافس مباشر. كيف ترى شتوتغارت وماذا سيكون عليها؟ هل ستكون هذه المباراة حاسمة؟

ستكون مباراة صعبة للغاية. علاوة على ذلك، سنلعب خارج أرضنا. منذ أن كنت في لطالما كان فريق شتوتغارت الألماني فريقاً يصعب مواجهته. لذا علينا ببساطة الفوز في هذه المباراة.

لطالما عُرفت البوندسليغا بأنها دوريٌّ يُتيح للاعبين الشباب فرصةً ممتازةً للتطور. كيف هو الوضع بالنسبة لك كمدافع؟

"هذا صحيح. الدوري الألماني مليء بالمواهب. وكما نرى في لايبزيغ، فهو نادٍ يمنح الفرص للاعبين الشباب. لقد مرّ العديد من اللاعبين الشباب من هنا ثم انتقلوا إلى أندية كبيرة. لذا، نعم، أتفق مع ذلك. فهو يسمح لك بأن تكون شابًا وأن تنافس على مستوى عالٍ، والأهم من ذلك، أن تتطور."

هل الدوري الألماني (البوندسليغا) هو الدوري الأمثل لك لتصبح لاعباً أفضل؟

"نعم، بالطبع. كما قلت، إنها واحدة من أفضل الدوريات، وتضم العديد من الفرق الرائعة. أنت تتحسن لأنك تواجه الأفضل، لذا فهي دوري يمكن أن يساعدك على التقدم."

في أي المجالات تطورت منذ انضمامك إلى لايبزيغ؟

كاستيلو الابن: "أعتقد أن أهم ما يميزني هو القيادة، وتحمل المزيد من المسؤولية، وبناء الهجمات. في بناء الهجمات، غالباً ما يمر اللعب من خلالي. أمتلك هذه الميزة في التمرير أو التقدم بالكرة للأمام، كما أنني أسعى لأن أكون أكثر نضجاً، أي أكثر هدوءاً، وأقل ارتكاباً للأخطاء، وأكثر دقة. هذه هي المجالات التي تحسنت فيها منذ انضمامي للفريق. الأمر يتعلق بالحفاظ على جودتي الفنية، وهي نقطة قوة كبيرة لدي، مع الحرص على أن أكون فعالاً أيضاً."

كيف تصف نفسك كلاعب كرة قدم؟ وكيف تتعامل مع... هل تجري المباراة على أرض الملعب؟

كاستيلو الابن: أعتبر نفسي مدافعًا يُحبّ الالتحامات. أنا مُتحمّسٌ جدًا للالتحامات. أتمتّع بقوة بدنية وسرعة عاليتين. كما أنني أجيد التعامل مع الكرة بقدميّ، والتمرير من أبرز مهاراتي. والتقدّم بالكرة أيضًا من نقاط قوتي. لكن عليّ التأكد من فعالية كل خطوة، لأنني كمدافع، أدرك تمامًا أن أي خطأ قد يُكلّفني غاليًا. لذا، أُصنّف نفسي كمدافع عصري، مدافع جريء. على أرض الملعب، لا أخشى تجربة حركات قد تبدو مُحفوفة بالمخاطر، لكنني أُقيّم دائمًا مدى فعاليتها قبل الإقدام على أي خطوة.

لعب أوباميكانو وكوناتي أيضًا في لايبزيغ. ما مدى إلهام زملائك؟ أبناء الوطن بالنسبة لك؟

كاستيلو الابن: "أوباميكانو وكوناتي مثالان يُحتذى بهما. قبل انضمامهما إلى لايبزيغ، لعبا في فرنسا. ثم انتقلا إلى لايبزيغ، وتطورا، وأصبحا لاعبين بارزين، وبعدها أظهرا موهبتهما في أندية أكبر. لذا فهما بلا شك مثالان يُقتدى بهما، ويُظهران أنه بالعمل الجاد يُمكن الوصول إلى تلك الأندية الكبرى."

ما هي أهدافك في مسيرتك المهنية؟

أهدافي هي التأهل لدوري أبطال أوروبا، وإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، وبعد ذلك، إذا تقديم أداء جيد، لكي نتمكن من اللعب في كأس العالم."

لديك شغف بالموضة، ويقول زملاؤك في الفريق إن لديك الأفضل الأسلوب. إلى أي مدى يُرضيك ذلك؟

"هذا الأمر يسعدني لأنه بمثابة تقدير. أحياناً أحب أن أرتدي ملابس أنيقة في التدريب وأتلقى بعض الإطراءات، وهذا بالطبع يُسعدني. ولكن هناك أيضاً بعض اللاعبين في الفريق الذين يرتدون ملابس أنيقة ويستحقون هذا التقدير أيضاً."

من أين يأتي شغفك بالموضة؟

"أعتقد أن الأمر يعود إلى إخوتي وأخواتي. عندما كنت صغيرة، كنت أحب أن آخذ ملابسهم. كانت لديهم دائمًا قطع فريدة وأنيقة، لذلك أعتقد أن الأمر جاء من ذلك."

أفضل لحظة لك في الدوري الألماني حتى الآن؟

كاستيلو الابن: "كانت أفضل لحظاتي في الدوري الألماني في موسمي الأول عندما فزنا على دورتموند على أرضنا، مما منحنا الأفضلية عليهم وساعدنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا. بعد ذلك الفوز على أرضنا، نشأت علاقة حقيقية مع المشجعين، وهذا شيء سأتذكره دائمًا."

كنت أتوقع منك أن تذكر هدفك الأول في الدوري الألماني، والذي... سجلت هدفاً في موسمك الأول؟

"نعم، لقد كانت لحظة استثنائية. لكن لسوء الحظ لم نفز بالمباراة، لذا لهذا السبب لم أعتبرها أفضل لحظة. لكنها كانت شعوراً لا يُصدق. وخاصة على أرضنا وبين جماهيرنا وضد بايرن ميونخ. سأتذكر ذلك الهدف دائمًا، بالطبع. هدفي الأول مع لايبزيغ.

أسوأ لحظة مررت بها في الدوري الألماني حتى الآن؟

"كانت أصعب لحظة هي الهزيمة أمام بايرن على أرضنا. أعتقد أننا كنا نستطيع لقد قدمنا ​​أداءً أفضل بكثير. لم نلعب مباراة سيئة. بدأنا بقوة وتقدمنا ​​1-0، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء البسيطة، وأمام فريق كهذا تدفع الثمن فورًا. في النهاية خسرنا، أعتقد 5-1. كانت هزيمة محبطة للغاية لأننا كنا نعلم أننا قادرون على الفوز.

ما هي أفضل لحظة في حياتك حتى الآن؟

كاستيلو الابن: في كرة القدم، أقول إن مغامرتي في الألعاب الأولمبية، حيث فزنا بالميدالية الفضية، هي الأبرز. حتى وإن كان هدفنا الميدالية الذهبية وخسرنا في النهائي، فإن كل ما يحيط بها، والتواصل مع المشجعين الفرنسيين، وتمثيل بلدنا، كل ذلك شعور قوي ورائع. أما في الحياة، فأقول إن كل اللحظات التي أقضيها مع عائلتي، وأسعى لجعلها أجمل اللحظات وأستمتع بها قدر الإمكان، هي الأبرز.

أسوأ لحظة في حياتك حتى الآن؟

كانت أصعب لحظة عندما وصلت إلى لايبزيغ. في البداية، كان الأمر معقدًا بعض الشيء لأنها كانت المرة الأولى التي أنتقل فيها إلى نادٍ جديد وأترك ​​ليون، ناديي وحياتي هناك، بعد أكثر من عشر سنوات. كان عليّ التأقلم مع بلد جديد ودوري جديد. في البداية، كان الأمر غريبًا وصعبًا بعض الشيء، لكن لحسن الحظ كان لديّ عائلتي والنادي وزملائي في الفريق الذين ساعدوني، وبعد ذلك تأقلمت بسهولة تامة.

ما الذي كان صعباً بشكل خاص عندما انتقلت من ليون إلى لايبزيغ؟

كاستيلو الابن: في ليون، كنت أشعر بالراحة. نشأت هناك، وولدت هناك، وكنت أعرف الجميع. عائلتي، أصدقائي، كل من أعرفهم كانوا هناك. فجأةً، اضطررت للتأقلم مع حياة جديدة. في البداية، لا يكون لديك بالضرورة منزل، وتقيم في فندق. كما أن هناك نهجًا مختلفًا لكرة القدم هنا في ألمانيا. ولكن كما قلت، النادي استقبلوني بحفاوة وكان أقاربي بجانبي، وهكذا تم التأقلم. بسرعة كبيرة.

ماذا كنت ستصبح لو لم تنجح مسيرتك الكروية؟

"هذا سؤال جيد. سأقول محامياً لأنني أحب الدفاع عن الناس، لذا ربما محامٍ."

كان المدافع في الملعب سيصبح مدافعاً في المحكمة – فهل كنت ستعتني أنت كمحامٍ أيضاً بمن لا يملكون المال؟

"نعم، الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، الأشخاص الذين يقعون ضحايا لظروف معينة."

لو كان بإمكانك الاختيار، أي حيوان تود أن تكون؟

أعتقد أنني سأكون أسدًا. يرمز الأسد إلى القيادة، إلى شخص قوي يعيش من أجل... احتياجات عائلته وجماعته. يعجبني رمز الأسد.

ما الذي تتوقعه لنفسك فيما يتعلق بالمنتخب الوطني؟

كاستيلو الابن: أعلم أن هناك منافسة شديدة على مركزي. في المنتخب الفرنسي الوطني مجموعة اللاعبين كبيرة جدًا وتضم العديد من اللاعبين الموهوبين. لكنني أعتقد أن لديّ فرصًا ما زالت قائمة. الأمر متروك لي لأقدم أداءً جيدًا مع فريقي لأأمل في التأهل لكأس العالم.

من سيصبح بطل العالم؟

"فرنسا. أعتقد أن فرنسا ستفوز بكأس العالم."



