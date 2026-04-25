مدرب سلتيك يرد على مطالبة جماهير سلتيك بإيهيناتشو

تحدث مارتن أونيل، مدرب سلتيك، عن المطالبات بإشراك كيليتشي إيهيناتشو أساسياً في مباراة الدوري الاسكتلندي الممتاز يوم الأحد ضد فالكيرك.

عانى إيهيناتشو من أجل الحصول على وقت لعب منتظم منذ وصوله إلى سلتيك بارك في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

كما كانت هناك مخاوف مستمرة بشأن لياقة اللاعب الدولي النيجيري.

سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً هدفين في فوز سلتيك على سانت ميرين في نصف نهائي كأس اسكتلندا في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد جعل هذا الأداء الرائع العديد من المشجعين يتوقون لرؤيته في التشكيلة الأساسية ضد فالكيرك.

أونيل أون إيهيناتشو

وفي حديثه عن المطالبات المتزايدة من الجماهير بإشراك إيهيناتشو أساسياً، قال المدرب المؤقت لسلتيك: "لقد أصبح الأمر أكثر أهمية مع مرور الأسابيع".

"لقد دخل في مباراة دندي، وسجل الهدف على الأرجح في تلك المرحلة من المباراة، وربما كان الهدف الوحيد الذي كان سيمنحنا الفوز في ذلك الوقت."

"لقد واصل ذلك بتسجيل بعض الأهداف، واستغلها ببراعة."

"نعم، أعتقد أنه يرغب في المشاركة أساسياً في المباراة. بدأ دايزن مايدا هذا الضغط من مركز رأس الحربة، وسجل لنا الهدف مبكراً."

اقرأ أيضا:أليبيوسو يحصل على ترشيح لجائزة أفضل لاعب في الموسم من بلاكبيرن روفرز

"وبالطبع، هناك بالتأكيد ما يدعو للتفكير في مشاركة إيهيناتشو أساسياً في المباريات. أعتقد أنه سيحب القيام بذلك."

"لم يكملها في 90 دقيقة لفترة طويلة كما كنت أعتقد. لكنه بدأ أساسياً أيضاً مع دندي يونايتد."

لا أعتقد أن الخطأ كان خطأه. لقد أتيحت له فرصة رائعة. قام حارس المرمى بتصدٍ رائع بعد مرور نصف ساعة من المباراة.

لكنني لا أقول إنه لم ينجح مع الفريق بشكل عام. لكن بشكل عام، كان له تأثير كبير في الأسبوعين الماضيين. ويبدو أنه يحافظ على لياقته البدنية.

"لا، [الأمر لا يتعلق بخطر الإصابة]. أتعرف؟ يمكنك أن تتعرض للإصابة أثناء التدريب وأشياء من هذا القبيل. لا أعتقد ذلك."

"لم أعد أنظر للأمور بنفس الطريقة التي كنت أنظر بها إليها قبل عشرين عامًا. أعلم أن الأمور قد تغيرت، وعليّ أن أتأقلم مع أساليب التفكير والتعامل الجديدة مع اللاعبين. يصبح الأمر أصعب كل دقيقة، لكنني تقبلت ذلك."

"في لحظة جدية، قدم أداءً رائعاً. يبدو قوياً جداً. وأعتقد أنه مع الثقة التي يتمتع بها الآن، ومع إظهارنا ثقة كبيرة به، أعتقد أنه يريد حقاً أن يفعل ذلك."

"وأعتقد أن هذا شيء جميل فيه. يمكنك أن ترى أنه كان لاعباً. تحكمه جيد حقاً."

"بصراحة، أنا راضٍ عنه تماماً. بإمكانه أن يبدأ أساسياً بسهولة. بإمكانه أن يبدأ أساسياً في المباريات بسهولة"، هكذا اختتم حديثه.

بقلم أديبوي أموسو



