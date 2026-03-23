مدرب سلتيك يدافع عن إشراك إيهيناتشو أساسياً بعد الهزيمة أمام دندي يونايتد

أوضح مارتن أونيل، مدرب سلتيك، سبب قراره بإشراك كيليتشي إيهيناتشو أساسياً في المباراة التي خسرها الفريق 2-0 أمام دندي يونايتد يوم الأحد، بحسب التقارير. Completesports.com.

وقال أونيل إن تعافي إيهيناتشو الأخير من مشاكل أوتار الركبة وأدائه القوي في التدريبات يبرران إدراجه في الفريق.

قال أونيل: "كان توماس [كفانكارا] مريضًا طوال الأسبوع. تدرب أمس، ولم يكن يشعر بحالة جيدة، لذلك لم يكن هناك جدوى من ذلك. ودعونا نرى... إيهيناتشو، أعتقد أنه كان يعاني من مشاكل في أوتار الركبة من قبل". بي بي سي.

"لكن الآن، من هذه الناحية، فقد أبلى بلاءً حسناً للغاية في التدريبات. ولننتظر ونرى. قد لا يكمل المباراة، لكن لننتظر ونرى."

انضم إيهيناتشو إلى فريق سلتيك في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

لقد عانى من الإصابات منذ وصوله إلى النادي.



