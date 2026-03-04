مدرب سلتيك يُقدّم تحديثًا حول لياقة إيهيناتشو

كشف مارتن أونيل، مدرب سلتيك، عن مستوى لياقة نجم فريق سوبر إيجلز، كيليتشي إيهيناتشو، قبل مباراة الدوري الاسكتلندي الليلة ضد أبردين.



في دردشة مع سلتيك وايصرح أونيل بأن اللاعب النيجيري الدولي سيخضع لاختبار لياقة بدنية في اللحظات الأخيرة لتحديد مدى جاهزيته لمباراة أبردين.



"لكنني أعتقد أنه يمتلك قدرة جيدة على تحمل ذلك. الأمر يتعلق فقط باللياقة البدنية الكاملة وما إلى ذلك، وهذا يثير بعض القلق."

اقرأ أيضا:مباراة ودية: مدرب الكاميرون يعرب عن أسفه للهزيمة أمام منتخب نيجيريا للسيدات



"هذا ممكن. عندما أنتهي هنا، نكون قد انتهينا للتو من التدريب، لذلك سأذهب لأرى كيف حال الناس في هذه اللحظة."



"لكن نعم، كل شيء ممكن. الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول (ضد رينجرز)، كل شيء ممكن."



لم يبدأ إيهيناتشو أي مباراة مع سلتيك منذ أكتوبر، وقد عانى للحصول على دقائق لعب منتظمة بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في ذلك الشهر.



على الرغم من عودته إلى اللعب في ديسمبر، إلا أنه وجد نفسه خارج دائرة الاهتمام، أولاً تحت قيادة ويلفريد نانسي والآن على ما يبدو تحت قيادة أونيل.



