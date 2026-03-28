تشالوباه هو أفضل مدافع مركزي في تشيلسي —كول

وصف جو كول، نجم تشيلسي السابق، تريفوه تشالوباه بأنه أفضل مدافع مركزي في فريق البلوز حالياً.

لطالما كان كول من المعجبين بتشالوباه، مدعياً ​​أن السماح له بالخروج على سبيل الإعارة إلى كريستال بالاس في الموسم الماضي كان خطأً.

قال كول في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك على حساب بودكاست غرفة الملابس (Chelsea Chronicle): "لقد كان مثيرًا للإعجاب منذ عودته إلى الداخل".

"في مركز قلب الدفاع لتشيلسي، أفكر في اللاعبين الذين سمحنا لهم بالرحيل، مارك جوهي، تشالوباه، توموري، والمبلغ الذي أنفق على البدلاء، أمثال بادياشيل، فوفانا، وكوليبالي، تتساءل كيف ستسير الأمور خلال العامين الماضيين."

"أتساءل كيف ستسير الأمور، لأنني ما زلت أعتقد أن تريفوه تشالوباه هو أفضل مدافع لدينا، وهو يتحسن باستمرار. إنه يفهم النادي، وكان من الظلم السماح له بالرحيل. لقد كان رائعًا اليوم. إنه يتطور باستمرار."



