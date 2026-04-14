وصيف دوري أبطال أوروبا مهتم بالجناح النيجيري البالغ من العمر 18 عامًا

بحسب موقع voetbalnieuws، فإن نادي كلوب بروج البلجيكي العملاق هو أحد الأندية العديدة التي تراقب أداء اللاعب النيجيري الشاب زادوك يوهانا.

يلعب المهاجم الأيمن البالغ من العمر 18 عامًا لنادي أيك السويدي، وقد أبهر الجميع بتسجيله 4 أهداف وصناعته هدفين في 12 مباراة. وهو أحد المواهب الأفريقية العديدة في السويد، التي لطالما كانت بوابةً للمواهب الأفريقية لسنوات.

أبدى نادي كلوب بروج، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 1977-1978، إعجابه بيوهانا، لكنه ليس الوحيد. فهناك العديد من الأندية الأوروبية الأخرى، بما فيها أياكس وتشيلسي، التي وضعته ضمن قائمة اهتماماتها.

يوهانا مرتبط بعقد مع نادي أيك حتى 31 ديسمبر 2029، وسيتعين على نادي كلوب بروج دفع مبلغ كبير من المال، حيث تم بيع المواهب الشابة من الدوري السويدي بانتظام في السنوات الأخيرة مقابل مبالغ تتراوح بين 9 و 20 مليون يورو.

ولد يوهانا ونشأ في باوتشي، نيجيريا، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية إيكون الله لكرة القدم قبل أن يتم التعاقد معه من قبل نادي AIK السويدي في عام 2025.

بعد وصوله إلى السويد، سرعان ما رسخ يوهانا نفسه داخل هيكل النادي وحقق انطلاقته في الفريق الأول خلال موسم 2026.

يتميز يوهانا بكفاءته الفنية وسرعته وإبداعه الهجومي، ويُعتبر على نطاق واسع لاعباً واعداً للغاية ولديه إمكانات تطويرية كبيرة.

يلعب يوهانا، وهو لاعب أعسر، بشكل أساسي على الجناح الأيمن، على الرغم من أنه يستطيع أيضاً اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي.

بقلم جيمس أغبيريبي



